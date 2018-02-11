Eski Beşiktaşlı, Ada'yı sallıyor... Premier League'de harikalar yarattı!
Bir dönem Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i de çalıştıran Carlos Carvalhal, geçtiğimiz yılın sonunda devraldığı Swansea City'de adeta şapkadan tavşan çıkarıyor.
Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in de teknik direktörlüğünü yapan Carlos Carvalhal, geçtiğimiz yılın sonunda devraldığı Swansea City ile adeta mucizeler yarattı.
Küme düşme hattındayken Swansea'nin başına geçen Carvalhal, dün Burnley karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle takımını maç fazlasıyla 15. sıraya kadar çıkardı.
TEK YENİLGİ TOTTENHAM'A
Carvalhal döneminde oynanan 11 maçta 6 galibiyet elde eden Swansea, tek mağlubiyetini ligde Tottenham Hotspur'dan alırken kalan 4 maçı berabere bitirdi.
Bu dönemde Liverpool ve Arsenal gibi takımları yenmeyi başaran Swensea, Carvalhal ile çıktığı 7 lig maçında Paul Clement'ın güdümünde oynanan 20 lig maçından daha çok puan topladı. (Fanatik)
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