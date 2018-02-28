Eski başkanlardan tam destek
Camiada huzur için seleflerinin desteğine büyük önem veren Başkan Mustafa Cengiz dün ‘Başkanlar Konseyi’ni topladı. 9 Mart’taki UEFA zirvesi masaya yatırılırken eski başkanlar Ünal Aysal ve Dursun Özbek bu konudaki tecrübelerini aktardı.
G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz’in daveti üzerine kulübün eski başkanları aynı masa etrafında toplandı. Camia içi barış ortamının sağlandığı toplantı sonrası eski başkanlar mevcut yönetime destek olma kararı aldı. Dünkü buluşmanın ana konusu ise 9 Mart’taki kritik UEFA zirvesiydi. Başkan Mustafa Cengiz, konuyla alakalı eski başkanlar Ünal Aysal ve Dursun Özbek’ten bilgi aldı. FFP kriterleri kapsamında UEFA ile birçok kez görüşen Ünal Aysal ve Dursun Özbek, yaklaşımlarını, yapılanları, tüm tecrübelerini toplantıda aktardı.
‘DOSYA VER BAŞKAN TAKİP EDELİM’
-TOPLANTIDA Galatasaray’ın mevcut finansman durumu masaya yatırılırken şu anda kullanılamayan Galatasaray Adası ile alakalı herkesin fikri ve düşüncesi alındı. Başkan Cengiz yönetiminde bu zirvenin tekrarlanması ve bir dahaki buluşmaya önceden oluşturulacak gündemle oturulmasına karar verildi. Eski İkinci Başkan Fatih Altaylı da toplantıda, “Sayın Başkan Galatasaray, tek başına 24 saat mesai harcasan dahi tüm sorunlarına yetişemeyeceğin bir kurum. Bir dosya ya da işi talimat ver, kim derseniz takip etsin” dedi.
DÖRT ESKi BAŞKAN GELDi
- STATTAKİ toplantıya eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal ve Dursun Özbek katıldı. Macaristan’da olduğunu ileten Adnan Polat, şehir dışında olan Mehmet Cansun, Selahattin Beyazıt ve Duygun Yarsuvat ise zirveye katılmadı.
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