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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali NACİ KÜÇÜK
28.02.2018 - 23:06, Son Güncelleme:

Eski başkanlardan tam destek

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Camiada huzur için seleflerinin desteğine büyük önem veren Başkan Mustafa Cengiz dün ‘Başkanlar Konseyi’ni topladı. 9 Mart’taki UEFA zirvesi masaya yatırılırken eski başkanlar Ünal Aysal ve Dursun Özbek bu konudaki tecrübelerini aktardı.

G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz’in daveti üzerine kulübün eski başkanları aynı masa etrafında toplandı. Camia içi barış ortamının sağlandığı toplantı sonrası eski başkanlar mevcut yönetime destek olma kararı aldı. Dünkü buluşmanın ana konusu ise 9 Mart’taki kritik UEFA zirvesiydi. Başkan Mustafa Cengiz, konuyla alakalı eski başkanlar Ünal Aysal ve Dursun Özbek’ten bilgi aldı. FFP kriterleri kapsamında UEFA ile birçok kez görüşen Ünal Aysal ve Dursun Özbek, yaklaşımlarını, yapılanları, tüm tecrübelerini toplantıda aktardı.

‘DOSYA VER BAŞKAN TAKİP EDELİM’

-TOPLANTIDA Galatasaray’ın mevcut finansman durumu masaya yatırılırken şu anda kullanılamayan Galatasaray Adası ile alakalı herkesin fikri ve düşüncesi alındı. Başkan Cengiz yönetiminde bu zirvenin tekrarlanması ve bir dahaki buluşmaya önceden oluşturulacak gündemle oturulmasına karar verildi. Eski İkinci Başkan Fatih Altaylı da toplantıda, “Sayın Başkan Galatasaray, tek başına 24 saat mesai harcasan dahi tüm sorunlarına yetişemeyeceğin bir kurum. Bir dosya ya da işi talimat ver, kim derseniz takip etsin” dedi.

DÖRT ESKi BAŞKAN GELDi

- STATTAKİ toplantıya eski başkanlardan Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal ve Dursun Özbek katıldı. Macaristan’da olduğunu ileten Adnan Polat, şehir dışında olan Mehmet Cansun, Selahattin Beyazıt ve Duygun Yarsuvat ise zirveye katılmadı.

 

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