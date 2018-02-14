Eski Başkan Dursun Özbek'ten Divan Kurulu'nda çarpıcı sözler

İşte Özbek'in Şubat ayı Olağan Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalar:

"2,5 yıl boyunca 20 Ocak’a kadar başkanlık yaptım. Gururla söylüyorum, başkanlık sürem boyunca Galatasaray tarihinde görülmemiş derecede destek verdiniz. Bütün projelerde bana evet dediniz. Ben bunun için, bana gösterdiğiniz teveccühten dolayı herkese teşekkür ediyorum. Ben hayatımın en güzel yıllarını Galatasaray’a hizmet ettiğim dönemde geçirdim. Bu böyle bilinsin. Yeni bir yönetimimiz var. Kendilerine başarılar diliyorum. Güzel hizmet vermelerini temenni ediyorum."

'YAPTIĞIMIZ EN ÖNEMLİ HİZMETLERDEN BİRİ...'

"Kürsüden yapılan hiçbir eleştiri, söylem farklı algılanamaz. Hepsi kabul edilmesi gereken sözlerdir. Tabii ki bir muhasebe yapmak lazım. 2,5 yıl boyunca başkanlık yaptım. Yönetim kurulu üyeleriyle hizmet verdik. Neler yaptık? Bu sezon içinde yaptığımız en önemli hizmetlerden birini kurduğumuz futbol takımı olarak söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezonlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Futbol takımımız şu anda çok da başarılı gidiyor. Ben buradan çok büyük bir teşekkürü de Galatasaray futbol takımını oluşturan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizim de desteğimizle takımı şampiyon yapacaklar. Kimsenin şüphesi olmasın."

"2,5 yılda ne yaptığımızı tek tek yazdım. Bir sürü proje oluşturduk. 2,5 yıl süre içinde bu kadar proje yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Eğer bütün zamanınızı, her şeyinizi kulübe vermişseniz yapılabilir. Sizlerden büyük destek aldık. Müthiş bir ekip çalışması yaptık. Yönetim kurulu, çalışanlarımız, gece gündüz çalıştı. Bir Riva projesi çok kolay telaffuz ediliyor. Ama bu projenin gerçekleşmesi kolay değil. Bu bizim görevimizdi. Bir dönemi bitirdik. Bu dönemdeki muhasebeyi sizlerle yapmak gerek."

RİVA'DAN GALATASARAY'A NE KADAR GELECEK?

"Riva ve Florya projesini kimle yaptığımız belli. Riva projesi ihaleye çıktı. 970 milyon asgari bedelle ihale yapıldı. Yüzde 20’si Emlak Konut’a diğeri kulübe ait. Riva projesinin asgari bedeli 508 milyon değil. Başka bir rakam. Riva’dan Galatasaray’a gelecek gelir, yaklaşık 780 milyon TL, bugün içindir. Bir hasılat projesi olduğu için sayın başkan haklı. Galatasaray aleyhine bir şey yok. Emlak Konut ile yapılan projenin en iyisi. Kendileri de ifade ediyor. Ben bunları söylerken rahatım. Galatasaray’a yaptığım hizmet en iyisi olmak zorundaydı. Başka ne yaptık? Göreve geldiğimizde 6-7 yıldır konuşulan bir konu vardı. Biz müzemiz olması lazım deniliyordu. Hemen çalışmalara başladık, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak. Real Madrid, Barcelona… Dünya takımlarıyla kıyaslanacak bir müze. Galatasaray’ın geçmişini öyle güzel anlatıyor ki, göz yaşlarınızı tutamazsınız. Bütün tarihimiz orada. Stadyum turu da faaliyete geçecektir.

NDİAYE TRANSFERİ HAKKINDA...

"Ndiaye'yi 7,5 milyon euroya aldık, 2 milyon 750 bin euro maaşı var. Bu neden 12 milyon euro yazıyorsunuz? Bu haberi medyaya neden servis ediyorsunuz, ne faydası var?"

GÖZLERİ DOLDU...

"A'dan Z'ye G.Saraylıyım. Hizmet edeceğimiz her konuda vardık. Okula, üniversiteye sayısız hizmetlerim var. Beni yetiştirdiği için bütün G.Saraylılar'a teşekkür ediyorum. G.Saray'a verdiğim hizmetler G.Saray aşkına hizmetler. Bu hizmetlerden dolayı kursağıma bir kuruş girmedi. Bu yakıştırma yanlış. 2005'ten beri hizmet veriyorum. Otelcilik sektöründeyim. G.Saray'ın spor kulübünün konaklamasına sponsorum. G.Saray Üniversitesi'nin konaklamasına sponsorum. Üniversitenin mobilyası mı var, bana ait. Bunlar için kar amacı gütmedim. Kurum olduğumuza göre fatura kesmek zorundasınız. Geçtiğimiz dönem için 6 milyon TL bağışta bulundum. Neden böyle yazarsınız. Makbuzlar yanımda, Divan Başkanı'na teslim ediyorum."

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