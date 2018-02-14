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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEski Başkan Dursun Özbek'ten Divan Kurulu'nda çarpıcı sözler
Spor Arena Eski Başkan Dursun Özbek'ten Divan Kurulu'nda çarpıcı sözler
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Spor Arena
14.02.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Eski Başkan Dursun Özbek'ten Divan Kurulu'nda çarpıcı sözler

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Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, aylık olağan Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Ndiaye transferinde çıkan spekülasyonlara da açıklık getirdi ve transferin 7,5 milyon euroya gerçekleştiğini ifade etti. Özbek, "Neden 12 milyon euro yazıyorsunuz?" diye basına da sitem etti. Özbek'in konuşmasının bazı bölümlerinde gözlerinin dolduğu görüldü.

İşte Özbek'in Şubat ayı Olağan Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalar:

"2,5 yıl boyunca 20 Ocak’a kadar başkanlık yaptım. Gururla söylüyorum, başkanlık sürem boyunca Galatasaray tarihinde görülmemiş derecede destek verdiniz. Bütün projelerde bana evet dediniz. Ben bunun için, bana gösterdiğiniz teveccühten dolayı herkese teşekkür ediyorum. Ben hayatımın en güzel yıllarını Galatasaray’a hizmet ettiğim dönemde geçirdim. Bu böyle bilinsin. Yeni bir yönetimimiz var. Kendilerine başarılar diliyorum. Güzel hizmet vermelerini temenni ediyorum."

'YAPTIĞIMIZ EN ÖNEMLİ HİZMETLERDEN BİRİ...'
"Kürsüden yapılan hiçbir eleştiri, söylem farklı algılanamaz. Hepsi kabul edilmesi gereken sözlerdir. Tabii ki bir muhasebe yapmak lazım. 2,5 yıl boyunca başkanlık yaptım. Yönetim kurulu üyeleriyle hizmet verdik. Neler yaptık? Bu sezon içinde yaptığımız en önemli hizmetlerden birini kurduğumuz futbol takımı olarak söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezonlarda istediğimiz sonuçları alamadık. Futbol takımımız şu anda çok da başarılı gidiyor. Ben buradan çok büyük bir teşekkürü de Galatasaray futbol takımını oluşturan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bizim de desteğimizle takımı şampiyon yapacaklar. Kimsenin şüphesi olmasın."

"2,5 yılda ne yaptığımızı tek tek yazdım. Bir sürü proje oluşturduk. 2,5 yıl süre içinde bu kadar proje yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Eğer bütün zamanınızı, her şeyinizi kulübe vermişseniz yapılabilir. Sizlerden büyük destek aldık. Müthiş bir ekip çalışması yaptık. Yönetim kurulu, çalışanlarımız, gece gündüz çalıştı. Bir Riva projesi çok kolay telaffuz ediliyor. Ama bu projenin gerçekleşmesi kolay değil. Bu bizim görevimizdi. Bir dönemi bitirdik. Bu dönemdeki muhasebeyi sizlerle yapmak gerek."

RİVA'DAN GALATASARAY'A NE KADAR GELECEK?
"Riva ve Florya projesini kimle yaptığımız belli. Riva projesi ihaleye çıktı. 970 milyon asgari bedelle ihale yapıldı. Yüzde 20’si Emlak Konut’a diğeri kulübe ait. Riva projesinin asgari bedeli 508 milyon değil. Başka bir rakam. Riva’dan Galatasaray’a gelecek gelir, yaklaşık 780 milyon TL, bugün içindir. Bir hasılat projesi olduğu için sayın başkan haklı. Galatasaray aleyhine bir şey yok. Emlak Konut ile yapılan projenin en iyisi. Kendileri de ifade ediyor. Ben bunları söylerken rahatım. Galatasaray’a yaptığım hizmet en iyisi olmak zorundaydı. Başka ne yaptık? Göreve geldiğimizde 6-7 yıldır konuşulan bir konu vardı. Biz müzemiz olması lazım deniliyordu. Hemen çalışmalara başladık, önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak. Real Madrid, Barcelona… Dünya takımlarıyla kıyaslanacak bir müze. Galatasaray’ın geçmişini öyle güzel anlatıyor ki, göz yaşlarınızı tutamazsınız. Bütün tarihimiz orada. Stadyum turu da faaliyete geçecektir.

NDİAYE TRANSFERİ HAKKINDA...
"Ndiaye'yi 7,5 milyon euroya aldık, 2 milyon 750 bin euro maaşı var. Bu neden 12 milyon euro yazıyorsunuz? Bu haberi medyaya neden servis ediyorsunuz, ne faydası var?"

Eski Başkan Dursun Özbekten Divan Kurulunda çarpıcı sözler

GÖZLERİ DOLDU...
"A'dan Z'ye G.Saraylıyım. Hizmet edeceğimiz her konuda vardık. Okula, üniversiteye sayısız hizmetlerim var. Beni yetiştirdiği için bütün G.Saraylılar'a teşekkür ediyorum. G.Saray'a verdiğim hizmetler G.Saray aşkına hizmetler. Bu hizmetlerden dolayı kursağıma bir kuruş girmedi. Bu yakıştırma yanlış. 2005'ten beri hizmet veriyorum. Otelcilik sektöründeyim. G.Saray'ın spor kulübünün konaklamasına sponsorum. G.Saray Üniversitesi'nin konaklamasına sponsorum. Üniversitenin mobilyası mı var, bana ait. Bunlar için kar amacı gütmedim. Kurum olduğumuza göre fatura kesmek zorundasınız. Geçtiğimiz dönem için 6 milyon TL bağışta bulundum. Neden böyle yazarsınız. Makbuzlar yanımda, Divan Başkanı'na teslim ediyorum."

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