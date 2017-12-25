Eski Barcelonalı yıldız canlı yayında Arda'ya seslendi

“Arda'nın yerinde olsam dönmem” diyen eski Milli kaleci, 30 yaşındaki futbolcuya şu sözlerle seslendi: Arda gelir mi bilmiyorum ama gelirse mutlaka faydası olur. Eğer transfer olacaksa hemen açıklanmalı ve takımla birlikte olmalı. Ama ben dönmezdim, Arda başka bir ülkeye gitmeli” dedi.

Barcelona'dan Fenerbahçe’ye dönüş hikayesini de anlatan Rüştü Reçber, "Benim hayalimdi Barcelona'da forma giymek ama bir diğer hayalim de kendi takımıma geri dönmekti, yani Fenerbahçe'ye... Ama yanlış düşündüğümü itiraf ediyorum zaten. Başka tekliflerde vardı. Mesela İspanya'dan Atletico Madrid, İngiltere'den Newcastle United gibi kulüpler vardı. Ama Manchester United gibi kulüpler Barcelona'ya gidince olmadı. Bence Arda dönmesin. Dönerse elbette faydası olur" şeklinde konuştu.

Konuyu değerlendiren yazarımız Uğur Meleke ise, Arda'nın tercihini yurt dışından yana kullanması gerektiğini söyledi. Meleke, "Arda tüm hayallerini gerçekleştirdiği için çok şanslı bir sporcu. Ülkemizin de gurur kaynağı: Tugay gibi, Nihat gibi, Rüştü gibi... Bence Arda Türk futboluna hala borçlu. Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren Almanya ya da İtalya takımlarından birinde boy gösterse çok daha iyi olur" şeklinde konuştu.