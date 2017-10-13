Bir dönem ülkemizde Galatasaray’da da oynayan ve son olarak Ligue 1 ekibi Nantes forması giyen Lorik Cana, ayrılığını duygusal bir açıklama ile duyurdu.

Nantes’ten ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Cana, sağlık sorunları olduğunu ve futbolu bıraktığını ”Her sporcu bunun bir gün geleceğini bilir ancak hiçbir zaman buna hazır olmazsınız. En son maçımı Avrupa Şampiyonası’nda Arnavutluk ile oynamıştım. Avrupa Şampiyonası öncesinde ağrı ve vücudumdaki kızarıklıklar nedeniyle doktora gittim. Şampiyona sonrasında da gitmeye devam ettim ve kalp kasıyla ilgili bir problem olduğu ortaya çıktı. Her 3 ayda bir gitmeye devam ettim ancak boşuna… Son olarak futbol sahalarına geri dönme durumumun olmadığı ortaya çıktı. Maalesef futbol artık benim için tehlikeli bir oyun haline geldi” ifadelerini kullandı.

Cana futbolu bırakma kararını ailesiyle ve yakın çevresiyle görüşerek aldığını da ifade etti. Arnavut futbolcu kariyerinde Paris Saint Germian, Marsilya, Sunderland, Galatasaray, Lazio ve Nantes formaları giydi.(Sözcü)