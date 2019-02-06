Eski 4 Eylül Stadı'nın yerine millet bahçesi
Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Demir Grup Sivasspor'un 1. Lig'de, Fenerbahçe'nin de Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmasına tanıklık eden eski 4 Eylül Stadyumu, yıkımının tamamlanmasının ardından millet bahçesi olarak hizmet verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 8 ilde inşa edilecek millet bahçelerinden birisi de Sivas'ta yapılacak.
Sivas'taki millet bahçesi, Sivasspor'un 2004-2005'te 1. Lig'de, Fenerbahçe'nin 2010-2011'de Süper Lig şampiyonluklarına ev sahipliği yapan eski 4 Eylül Stadı olacak.
Sivasspor'un, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa ligi maçlarına da ev sahipliği yapan stadyum, Yeni 4 Eylül Stadı'nın hizmete girmesinin ardından yıkılmıştı.
Şampiyonlukların yaşandığı, tarihi maçlara ev sahipliği yapan eski stadyumun bulunduğu yaklaşık 60 dönümlük alan, gelecek yıldan itibaren millet bahçesi olarak hizmet verecek.
Toplu Konut İdaresi tarafından bu ay içerisinde ihalesi gerçekleştirilecek millet bahçesinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yollarının yanı sıra spor, tiyatro, oyun, otopark ve peyzaj alanları ile millet kıraathaneleri bulunacak.
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, yaptığı açıklamada, eski 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ve taraftarlarının çok güzel anılarının olduğunu söyledi.
Sivasspor'un burada büyük başarılar elde ettiğini belirten Aydın, "Her şeyde olduğu gibi bu tür yapılarda da bir ömür var. Burası şehrin merkezinde kalmış bir noktaydı, dolayısıyla daha güzel bir stadı şehrin farklı bir noktasına inşa ederek bu alanı da boşalttık." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla eski stadyumun yerinin Sivas ve bölgeye hitap eden yeşil alan olarak düzenlenmesinin öngörüldüğünü dile getiren Aydın, "TOKİ bu alanı millet bahçesi olarak projelendirdi. İnşallah bu ay içerisinde de ihalesinin yapılarak çalışmaların başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle