Eşine yakalandı! Sadık için olay mesaj...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar'dan sert tepki...
Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla birlikte bir anda genç kızların ilgi odağı oldu.
26 yaşındaki oyuncuya Instagram üzerinden mesaj atan bir hayranı, Sadık'in eşi Betül Çiftpınar duvarına tosladı!
Küplere binen Betül Çiftpınar, mesaj atan kişiyi sosyal medyada ifşa etti ve "Siz utanmıyorsanız ben de adınızı saklamayacağım ve kocama her mesaj atanı bu şekilde paylaşacağım. Allah sizlerin yardımcısı olsun" yazdı. (Fanatik)
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