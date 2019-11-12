Eşi Klopp'un kaderini değiştirdi
Liverpool'da başarıdan başarıya koşan teknik direktör Jürgen Klopp'un kariyeri ile ilgili enteresan bir gerçek su yüzüne çıktı.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - Alman teknik adamın Manchester United'ı tercih etmesine karısının mani olduğu belirtildi.
Eski Liverpool savunmacısı Phil Thompson'un verdiği bilgiye göre, Jürgen Klopp Liverpool'a imza atmadan evvel Manchester United seçeneğini de masaya yatırdı.
Klopp Kırmızılar'a geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu zaferini yaşattı.
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