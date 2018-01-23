Eşi de sakinleştiremedi! Bize de böyle çalsalar şampiyon oluruz!

Galatasaray'ın ilk golündeki ofsayt pozisyonu ve Umut Bulut'a yapılan harekete neden penaltı kararı verilmediğini öfkeli bir tarzda ortaya koyan Rumen teknik adam, ''Eğer hakemler benim lehime böyle hatalar yaparsa ben şampiyon olurum. Bizim lehimize hata yapılan hiçbir maçtan 3 puan kazandığımızı hatırlamıyorum''diye bağırdı.

Orta hakem Cüneyt Çakır'ın yönetimini sert sözlerle eleştiren ve bu konuda kendisine soru soran basın mensuplarıyla ilginç diyaloglara giren Marius Sumudica, hakem hatalarına adeta isyan etti. Maç öncesi Kayseri'ye gelen ve Kadir Has Stadı locasında ve maç sonrası basın toplantısını uzaktan izleyen eşi Elena ile Romanya'dan gelen konuklarını unutup hakemlere veryansın eden Sumudica'nın öfkeli mimik ve el hareketleri zaman zaman sağ elini masaya defalarca hızlı hızlı vurmaya dönüştü.

İSYAN ETTİ

Rumen teknik adam, Kayserispor'un sahadaki emeğinin çalındığına dikkat çekerek, ''Hakemin yardımlarıyla ilk 15 dakikayı rakip takım 2-0 önde götürdü. Bugüne kadar hakemler hakkında bir şey söylemedim. Tabii ki iyi oynadığımızı söyleyemem. Galatasaray büyük bir takım ama Eren'in attığı ilk gol bir metre ofsayttı. Sonra ikinci golü yedik. İkinci itirazımız kaptan Umut'un pozisyonu. Bu pozisyonu herkes gördü. Resmen penaltıydı. Galatasaray gibi büyük bir camianın futbolcuları nasıl oluyor da yerde yatıp zaman geçirmeye çalıştı? İyi oynuyorsunuz, maçı hızlandırıyorsunuz. Rakip takımın 5 oyuncusu sürekli ı maçı yavaşlatıyor. Bugüne dek bizim lehimize hata yapılan hiçbir maçtan 3 puan kazandığımızı hatırlamıyorum. Eğer hakemler benim lehime böyle hatalar yaparsa, ben şampiyon olurum. Çünkü Kayserispor güzel futbol oynuyor" sözlerini kullandı.

Öte yandan, Kayserisporlu yöneticiler de Cüneyt Çakır'ın özellikle karşılaşmanın ilk yarısında tüm avantajları konuk ekip Galatasaray lehine çaldığını, Kayserisporlu futbolcuları sık sık faullerle durdurduğunu ve kritik pozisyonlarda çaldığı ve çalmadığı düdüklerle sarı-kırmızılı takımın aleyhine bir görüntü ortaya çıkardığını söylediler.