Eşi ABD istiyor! Beşiktaş'ta ayrılık sinyali...
Beşiktaş’la sözleşmesini feshetmek üzere olan Quaresma’nın, eşinin isteğiyle ABD Ligi’nden takımlarla pazarlık masasına oturduğu belirtiliyor...
Ayrılık kararı almasına rağmen henüz Beşiktaş'la sözleşmesini feshedemeyen Quaresma'nın kaderi belli oluyor. Portekizli yıldızın menajerinin Siyah- Beyazlı yönetimle ayrılık şartlarında büyük oranda anlaştığı öğrenildi.
UZAK DOĞU'YU İSTEMİYOR
Quaresma'nın eşinin Uzak Doğu ülkelerine gitmek istemediği, çocuklarının eğitimini düşünerek ABD'ye sıcak baktığı belirlendi.
Q7'nin de bu nedenle MLS takımlarıyla masaya oturduğu ifade edildi. Şu ana kadar iki takımdan teklif olduğu öğrenildi.
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