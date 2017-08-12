Es Es, İstanbul'da esemedi

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan taraf Eskişehirspor oldu. Maçın 10. dakikasında Ofoedu ile öne geçen Es-Es, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısı ise fırtına gibi başlarken, 53 ile 59. dakikalar arasında tam 3 gol atıldı. Önce İstanbulspor 53 ve 57. dakikalarda Onur ve Mehmet Zeki ile 2-1 öne geçti, daha sonra Eskişehirspor 59'da Hasan Hüseyin ile eştliği sağladı.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, mücadele de 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. İki ekip de bu sonuçla birlikte lige birer puanla başladı.