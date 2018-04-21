Es Es, Gaziantep'te de esti!
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Erkan Engin, Ahmet Ayaz, Gökmen Baltacı
Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Hasan Genç, Deniz Solmaz, Zeki Sinanoğlu (Dk. 80 Müslüm Talşik), İlker Günaslan, Hüseyin Polat, Ahmet Olğun (Dk. 65 Harun Enes Nural), Erdal Ahmet Özdemir, Serhan Yılmaz (Dk. 56 Oktay Aydin), Yusuf Erdem, Mustafa Bayram Çakır
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan (Dk. 27 Gökhan Siverek), Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Bilal Aziz Özer, Kaan Kanak (Dk. 80 İbrahim Halil Öner), Hasan Ayaroğlu, Semih Şentürk (Dk. 56 Bedirhan Altunbaş), Akaminko, Hürriyet Gücer, Semih Güler, Bruno
Goller: Dk. 45 ve 75 Bruno, Dk. 49 Kaan Kanak, Dk. 72 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor), (Dk. 84 Oktay Aydin (Gaziantepspor)
Karşılaşma, Gaziantepspor Kulübünden esame listesini imzalayacak yöneticinin bulunmaması nedeniyle 15 dakika gecikmeyle başladı.
İki takım taraftarları, bilet satışı olmadığından dolayı stada alınmadı. Ayrıca maç öncesinde, statta personel olmaması nedeniyle stat hoparlörlerinden İstiklal Marşı çalınamadı.
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