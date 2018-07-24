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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.07.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Erzurumspor'un hayat kurtaran golcüsü: Lennart Thy

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Erzurumspor'un hayat kurtaran golcüsü: Lennart Thy

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni golcüsü Lennart Thy, geçen mart ayında ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunarak gösterdiği örnek davranışla dikkati çekti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni golcüsü Lennart Thy, geçen mart ayında ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunarak gösterdiği örnek davranışla adından söz ettirdi.

Alman forvet Lennart Thy: "Söz konusu dönemde 1-2 hafta idmana katılamadım, hocalarımdan bunun için izin almıştım. Hatta hafta sonu da PSV ile önemli bir maçımız vardı. O maça rağmen benim için birine yardım etmek daha büyük önem taşıyordu" "Ligde o hafta sonu oynanan tüm maçların 11. dakikasında alkışlandım. O hafta kadroda olmamama rağmen haftanın oyuncusu seçildim. Tüm Avrupa'da bu olay yankı buldu." "Bu, insanlık adına sorgusuz sualsiz yapılması gereken bir şeydi".

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Almanya Birinci Futbol Ligi ekibi Werder Bremen'den transfer olan 26 yaşındaki golcü Lennart Thy, geride kalan sezon Avrupa'da gündem konusu haline gelen örnek davranışıyla biliniyor. 

Geçen yıl ABD'deki bir hastaya kök hücrelerinin yüzde 100 uyduğunu öğrenen Alman futbolcu, kiralandığı Hollanda ekibi Venlo'nun teknik direktöründen izin alarak, iki hafta takımla idmana çıkmadı ve hastanede yatarak kök hücre bağışında bulundu. 

HAFTANIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Lennart Thy, örnek davranışından dolayı söz konusu haftada kadroda olmamasına rağmen Hollanda'da haftanın futbolcusu seçildi. 

Ligde o hafta sonu oynanan tüm maçların 11. dakikasında alkışlanan forvet oyuncusu için tribünlerde pankartlar asıldı. 

Kariyerini hiçe sayarak bir hastanın sağlığı için seferber olan Lennart Thy, gösterdiği fedakarlığı ve sonrasında kendisine gelen olumlu tepkileri AA muhabirine anlattı. 
Golcü oyuncu, yıllar önce Werder Bremen takımı olarak kök hücre bağışı yapmak için başvuruda bulunduklarını söyledi. 

"SORGUSUZ SUALSİZ YAPILMASI GEREKEN BİR ŞEYDİ"

Geçen yıl aralık ayında kendisine 'Senin kök hücren ABD'de birisine uyuyor' diye haber geldiğini ifade eden Lennart Thy, şöyle konuştu:

"Daha sonra yüzde 100 uyuyor mu diye daha derine inilen testler yapıldı. Yüzde 100 uyum sağlandığı haberini aldıktan sonra kendi adıma acilen karar vermem gerekiyordu. Bu kararımı, birine yardım etmek için aldım. Olay hızlı gelişti, mart ayının ortasında kök hücre için hastaneye yattım ve gerekeni yaptım. Söz konusu dönemde 1-2 hafta idmana katılamadım, hocalarımdan bunun için izin almıştım. Hatta hafta sonu da PSV ile önemli bir maçımız vardı. O maça rağmen benim için birine yardım etmek daha büyük önem taşıyordu. Ligde o hafta sonu oynanan tüm maçların 11. dakikasında alkışlandım. O hafta kadroda olmamama rağmen haftanın oyuncusu seçildim. Tüm Avrupa'da bu olay yankı buldu." 

Lennart Thy, yasak olduğu için hastayla irtibat kuramadığını belirterek, "Ancak hastanın durumuyla ilgili bana bilgi verecekler. Almanya'da ve Hollanda'da bu olay çok büyük yankı buldu. Bu insanlık adına sorgusuz sualsiz yapılması gereken bir şeydi." ifadelerini kullandı.

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