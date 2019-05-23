Erzurumspor’da Rashad kadro dışı bırakıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bozuk moralle sürdürdü.
Yaklaşık 1.5 saat süren idmanda, sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan yer almazken takımın önemli hücum silahlarından biri olan Rashad Muhammed disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Göztepe, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ligi aynı puanda bitirmeleri halinde ise Göztepe lige veda ederken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor lige tutunacak.
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