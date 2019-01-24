Erzurumspor'da Özer Hurmacı ile yollar ayrıldı!
BB Erzurumspor, Özer Hurmacı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak BB Erzurumspor, Özer Hurmacı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Özer Hurmacı’nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Özer Hurmacı’nın kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü"
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