Erzurumspor'da Konyaspor maçı mesaisi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atiker Konyaspor'u konuk edeceği 18. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, koşu ve taktik çalışmaları yaptı.
Mavi-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısının ilk maçında 20 Ocak Pazar günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.
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