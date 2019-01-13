Erzurumspor'da ikinci yarı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya'daki hazırlık kampını tamamlayan mavi-beyazlı ekip, Erzurum'da çalışmalarına devam etti.
Erzurum ekibinde, 1461 Trabzon ile dün oynanan hazırlık maçı kadrosunda yer alan futbolcular, kulüp binasındaki salonda kuvvet çalışması yaptı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimde gerçekleştirilen ve yarım saat süren antrenmanda, mavi-beyazlı ekibin yedek kadrosu ise sahada çalıştı.
Öte yandan, Danimarka'nın Aarhus takımından transfer edilen ve kente gelen Pierre Kanstrup da yedek kadroyla antrenmana katıldı.
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