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Futbol
20.12.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Erzurumspor'da güldüren Beşiktaş maçı paylaşımı

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Erzurumspor'da güldüren Beşiktaş maçı paylaşımı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşım yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabı güldürdü.

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Twitter hesabından yapılan gönderide üşüyen bir bebeğin videosu paylaşıldı. Tweet kısa süre içinde çok sayıda paylaşım aldı;

Erzurumsporda güldüren Beşiktaş maçı paylaşımı

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