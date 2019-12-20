Erzurumspor'da güldüren Beşiktaş maçı paylaşımı
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabından güldüren bir paylaşım yapıldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabı güldürdü.
Twitter hesabından yapılan gönderide üşüyen bir bebeğin videosu paylaşıldı. Tweet kısa süre içinde çok sayıda paylaşım aldı;
Rakibimiz @Besiktas 👋😎#Erzurumspor https://t.co/soeuuP8JNM pic.twitter.com/cHmyJSbfHy— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) December 20, 2019
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