Erzurumspor'da ayrılık! Canbazoğlu ve Arslan...
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Hakan Canbazoğlu ve sol bek Hakan Arslan ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Canbazoğlu ve Arslan ile sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcularımız Hakan Arslan ve Hakan Canbazoğlu ile sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze yaptıkları hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmaz katkıları nedeniyle her iki oyuncumuza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
İki sezon önce Hakan Canbazoğlu, yaptığı kurtarışlarla BB Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynamış ve omuzlarda taşınmıştı.
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