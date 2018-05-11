Erzurumspor Ümraniyespor Play Off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
11.05.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Erzurumspor Ümraniyespor Play Off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Erzurumspor Ümraniyespor Play Off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'e son bilet için heyecan başlıyor.. Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off'ta, yarı final ilk maçları oynanacak. Maçların tamamında Video Yardımcı Hakem sistemi çevrim içi olarak ilk kez kullanılacak. Peki Erzurumspor Ümraniyespor Play Off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Futbolda Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off'ta, yarı final ilk maçları bu akşam yapılacak. Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig'e çıktığı Spor Toto 1. Lig'de Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için play-off'ta mücadele edecek.

Erzurumspor Ümraniyespor Play Off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Play-off yarı finalinde eşleşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor bu akşam saat 19.00'da hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakada Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak. Bu maçın rövanşı 15 Mayıs Salı günü saat 16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacak. Mücadele  beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İki takım arasında sezon içinde Erzurum'da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmış, Ümraniyespor İstanbul'daki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

VAR sistemi çevrim içi olarak ilk kez kullanılacak

Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 1. Lig play-off maçlarında kullanılacak. Play-off maçlarının tamamında VAR sistemi çevrim içi olarak ilk kez kullanılacak ve bu da Türk futbol tarihinde bir ilk olacak. Bunun için karşılaşmalar öncesinde statü değişikliği de yapıldı.

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