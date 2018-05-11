Erzurumspor Ümraniyespor Play Off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'e son bilet için heyecan başlıyor.. Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off'ta, yarı final ilk maçları oynanacak. Maçların tamamında Video Yardımcı Hakem sistemi çevrim içi olarak ilk kez kullanılacak. Peki Erzurumspor Ümraniyespor Play Off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Futbolda Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği play-off'ta, yarı final ilk maçları bu akşam yapılacak. Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nün doğrudan Süper Lig'e çıktığı Spor Toto 1. Lig'de Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'e çıkacak 3. ekip olmak için play-off'ta mücadele edecek.
Erzurumspor Ümraniyespor Play Off maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Play-off yarı finalinde eşleşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor bu akşam saat 19.00'da hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakada Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak. Bu maçın rövanşı 15 Mayıs Salı günü saat 16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İki takım arasında sezon içinde Erzurum'da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmış, Ümraniyespor İstanbul'daki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.
VAR sistemi çevrim içi olarak ilk kez kullanılacak
Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirilen Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 1. Lig play-off maçlarında kullanılacak. Play-off maçlarının tamamında VAR sistemi çevrim içi olarak ilk kez kullanılacak ve bu da Türk futbol tarihinde bir ilk olacak. Bunun için karşılaşmalar öncesinde statü değişikliği de yapıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle