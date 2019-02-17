Erzurumspor 2-1 Sivasspor
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında son sıralarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Müsabakanın henüz 3. dakikasında Uğur Çiftçi'nin Lokman'a yaptığı hareket sonrası hakem Bülent Yıldırım VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Scuk, Erzurumspor'u 1-0 öne geçirdi. Sivasspor'un Rybalka ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı ve 15. dakikada skor 1-1'e geldi. Eduok, 30. dakikada Erzurumspor'u yeniden öne taşıdı, 2-1!
BB Erzurumspor'un ilk 11'i: Sehic, Kanstrup, Egemen, Lokman, Schwechlen, Scuk, İbrahim, Eduok, Obertan, Emrah, Opseth.
Sivasspor'un ilk 11'i: Tolgahan; Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Uğur Çiftçi; Hakan, Rybalka, Ndinga; Diabate, Emre Kılınç, Kone.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Obertan’ın kullandığı köşe vuruşunda Lokman ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesi yaptıktan sonra penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Scuk topu ağlarla buluşturdu. 1-0
4. dakikada Emre'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Sehic topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
12. dakikada sağ kanattan Douglas’ın ortasında kaleciden seken topu Rybalka kafayla filelere gönderdi. 1-1
24. dakikada Emrah’ın sağ kanattan yaptığı ortada gelişen karambolde Eduok'un şutu savunmadan döndü.
30. dakikada Leo’nun ortasında Opseth'in şutu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Eduok, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
43. dakikada Ereme’nin soldan ortasında ceza sahası içinde Ndinga'nın şutu üstten çıktı.
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