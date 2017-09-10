Erzurumspor, Samsunspor ile yenişemedi

TFF 1. Lig'in 4. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda turnike sisteminin tamamlanamaması nedeniyle Rize'de oynanan karşılaşmada, Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Emin Yıldırım, Murat Şener
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya Tarakcı, Tolga Ünlü, Acka, Lokman Gör, Trtovac, Mansaly (Dk. 88 Nobre), Kubilay Sönmez, Burhan Eşer, Gökhan Karadeniz (Dk. 62 Abdulkadir Özdemir), Harba (Dk. 76 Murat Gürbüzerol), Hamza Younes
Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı (Dk. 56 Abdulkerim Bardakcı), Hasan Hatipoğlu, Ufuk Budak, Çağrı Ortakaya, Kenan Karışık, Ahmet Cebe (Dk. 80 Ramazan Övüç), Angan, Samaras (Dk. 46 Halil İbrahim Pekşen, Chibuike
Goller: Dk. 53 Gökhan Karadeniz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 68 Kenan Karışık (penaltıdan) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Hamza Younes, Dk. 74 Abdulkadir Özdemir (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 36 Angan (Samsunspor)