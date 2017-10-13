Ligde 5 haftadır 3 puana hasret olan ev sahibi Erzurumspor, mücadeleyi 1-0 kazandı ve puanını 9'a yükseltti. İstanbulspor ise 11 puanda kaldı.
Stad: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Ahmet Şimşek (xx), Sezgin Çınar (xx)
B.B.ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu (xxx), Stephane (xx), Ghislaın Acka (xx), Mehmet Ozan (xxx), Jasmin Trtovac (xxx), Murat (xx) (Dk. 75 Erhan Çelenk (xx), Hamza Younes (xxx), Burhan Eşer (xxx) (Dk 81 Abdulkadir x), Haris Harba (xxx) (Dk. 69 Mert Nobre xx), Hakan Arslan (xx), Taylan (xx), Jasmin Scuk (xxx)
İSTANBULSPOR: Okan (xx), Yalçın (xx), Onur (xx), Aldın Cajıc (xx), Oğuzhan (xx), Kubilay (xx), Muhsin (xx), Mehmet Zeki (xx), Yunus Emre (x) (Dk. 66 Muhammet x), Menanja Kojıc (x) (Dk.74 İbrahim x), Zafer (xx) (Dk 80 Jean bougohı x)
SARI KART: Jasmin Scuk, Mehmet Ozan, Mert Nobre, HamzaYounes (B.B.Erzurumspor) Menanja Kojıc, Aldın Cajıc, Mehmet Zeki, Kubilay (İstanbul A.Ş.)
GOL: 55 Hamza Younes (B.B.Erzurumspor)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig 8. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında İstanbulspor'u 1 - 0 mağlup etti.
B.B. Erzurumspor, e-bilet sistemi kurulmadığı için 8 hafta sonra taraftarı ile buluştu. Sahaya, "Şükür Kavuşturana Dadaşım" pankartı ile çıkan mavi-beyazlı takımı yaklaşık 5 bin kişi destek verdi.