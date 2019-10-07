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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik - Spor Arena
07 Ekim 2019 - 07:38,

Erzurumspor-Altınordu maçında şok eden olay! Murat Uçar, Hüseyin Eroğlu'na saldırdı...

TFF 1. Lig'de akılalmaz bir olay yaşandı...

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TFF 1. Lig'in 7. hafta maçında BB Erzurumspor, Altınordu'yu konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Karşılaşmanın ardından yaşanan bir olay şok etkisi yarattı.

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Erzurumspor-Altınordu maçının ardından Murat Uçar iki sezon hocalığını yapan Hüseyin Eroğlu’na saldırdı. Bu anlar kameralara da yansıdı.

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İlk olarak Altınordu hocası Hüseyin Eroğlu koridorda gözüktü.

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Uçar, son düdüğün ardından birden tünele doğru koştu.

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Eroğlu, durumu anlamaya çalışırken araya polisler girdi.

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Tünelde büyük bir kargaşa yaşandı, Murat durdurulmaya çalışıldı.

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Tecrübeli teknik adam soluğu karakolda alarak kendisine tehditler savuran oyuncudan şikayetçi oldu.

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Murat Uçar, 2017/2018 ve 2018/2019 sezonlarında Altınordu forması giymişti.

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Müsabaka temsilcisi konuyla ilgili raporunu tutarken Murat’ın yüksek ceza alması bekleniyor.

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Hüseyin Eroğlu, yıllarca çalıştırdığı ve üst liglere çıkardığı Altınordu'da kendini gösterip istikrarlı bir şekilde takımın başında yer aldı.

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Eroğlu'na eski oyuncusu tarafından yapılan saldırı tepki gördü

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1991 doğumlu Murat Uçar, bu sezon başı Erzurumspor'a transfer olmuştu.

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Altınordu Futbol Akademisi'ni izliyoruz...

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