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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.02.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Erzurum'daki STK'lardan TFF ve MHK'ye tepki

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Erzurum'daki STK'lardan TFF ve MHK'ye tepki

Erzurum'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a haksızlık yapıldığını iddia ederek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kuruluna (MHK) tepki gösterdi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Başkanı Mustafa Güvenli, yaptığı yazılı açıklamada, yılda bir kez de olsa Erzurum'a gelmenin futbol baronlarının zoruna gittiğini ileri sürdü.

Erzurumspor'a yapılan haksızlıkların sadece Çaykur Rizespor maçıyla sınırlı olmadığını savunan Güvenli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maç Erzurumspor'a karşı bakış açısının somut örneklerinden sadece bir tanesidir. Bu takım ve bu şehir, aynı muameleyi daha önce de gördü ve yaşadı. Bunun sebebi çok açık, Erzurum'a gelmek, Erzurum'da maça çıkmak, futbolun baronlarının ve patronlarının zoruna gidiyor. Biz yıllardır bu bakış açısını değiştirmenin mücadelesini veriyoruz. İşte bunu başarabildiğimiz an Erzurum'un kazandığı an olacaktır. Erzurum'un ve Erzurumspor'un maruz kaldığı bu haksız muamele ve ayrımcı bakışı kınıyoruz. Erzurumspor taraftarlarının haklı mücadelesine tam destek verdiğimizi belirtmek istiyoruz."

Oltu ve Yöresi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Demir de yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olduğunu hatırlattı.

"Dadaşlar"ın bu karşılaşmada sahadaki mücadelesine rağmen masada kaybettiğini iddia eden Demir, şunları kaydetti:

"Erzurum ve Erzurumspor'u yok sayan, sistematik şekilde koca şehrin futbol takımı üzerine oynanan oyunlara dur demek için, demokratik hakkımızı kullanarak, hakemleri ve federasyonu protesto etmek, Erzurum ve Erzurumlunun hak ve menfaatlerini savunmak ve bizi yok sayanlara 'buradayız' demek, sesimizi duyurmak için 9 Şubat 2019 Cumartesi günü TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü önünde buluşacağız."

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