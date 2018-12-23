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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: AA, Foto: İHA
23.12.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Erzurum'da puanlar paylaşıldı!

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Erzurum'da puanlar paylaşıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Leo, Taylan Antalyalı, Özer Hurmacı, (Dk. 81 Tshabalala) Emrah Başsan, (Dk. 78 Erhan Çelenk) İbrahim Akdağ, Scuk, Sunu (Dk. 64 Thy)

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes (Dk. 45 Levent Gülen), Kucher, Kana Bıyık, Atilla Turan, Şamil Çinaz, Bilal Başakçıoğlu, Deniz Türüç, Chery, Sapunaru (Dk. 72 Gyan), Kravets (Dk. 58 Varela)

Goller: Dk. 32 Sapunaru (Kayserispor), Dk. 45+4 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Lopes, Dk. 38 Sapunaru ve Chery, Dk. 45+6 Şamil Çinaz, Dk. 90+3 Deniz Türüç, Dk. 90+5 Muammer Zülfikar Yıldırım (Kayserispor), Dk. 38 Lokman Gör ve İbrahim Akdağ (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

55. dakika Emrah Başsan'ın sağdan ortasında top, savunmaya çarparak İbrahim Akdağ'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.
60. dakikada ceza sahası önünden Sunu'nun sert vuruşunda, top üsten auta çıktı.
66. dakikada ceza sahası önünden Thy'nin sert vuruşunda, Kayserispor kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım, bacak arasından kaçırdığı topu çizgi üzerinde ikinci hamlede kontrol etti.
82. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası önünde düşürülmesiyle ev sahibi ekip, serbest vuruş kazandı. Erhan Çelenk'in kullandığı vuruşta top, yandan auta çıktı.
84. dakikada atılan uzun topta Varela, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor savunmasının arkasına sarkıp, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda top üsten auta gitti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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