Erzurum'da güneş doğdu!
Bahçeşehir Koleji kafilesi basketbol rüzgarı estirdi.
Takım kaptanı Yiğitcan Turna ile Rautins, Preldzic, Hadi Özdemir ve Fatih Cantitiz’den oluşan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü kafilesi, Tınazlı Köyü İlkokulu ve Erzurum Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle buluştu.
BAHÇEŞEHİR Koleji Spor Kulübü’nün yıldız oyuncuları, Erzurum’da düzenlenen U18 Anadolu Bölge Şampiyonası’nda mücadele eden Samsun Bahçeşehir Koleji ve İstanbul Bahçeşehir Koleji altyapı takımlarını yalnız bırakmadı. Tınazlı Köyü İlkokulu ve Erzurum Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile de buluşan kaptan Yiğitcan Turna, Andy Rautins, Emir Preldzic, Hadi Özdemir ve Fatih Cantitiz, Erzurum’da basketbol rüzgârı estirdi.
Köydeki çocuklarla vakit geçirdiler...
ANADOLU Bölge Şampiyonası’nda karşı karşıya oynayan iki Bahçeşehir Koleji takımı tribünlerde heyecan dolu anlar yaşattı. Ağabeyleri tarafından izlenen maçta kazanan, ilk yılında iki takımla Anadolu Bölge Şampiyonası’na katılan Bahçeşehir Koleji oldu. Şampiyona sonrası sporcular, Tınazlı Köyü İlkokulu’nu ziyaret edip köydeki miniklerle buluştu.
Aydın: Daima basketbol sevgisini aşılayacağız
KULÜP adına Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Sekreteri Alpaslan Aydın, şu ifadeleri kullandı: “Mardin’den sonra şimdi de aynı güzel amaçlar için Erzurum’da olmak çok güzel... Bizim için basketbol sevgisini yaymak önemli... Hem Tınazlı Köyü hem de Erzurum Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile buluşmak, amaçlarımızı yerine getirmek, bizi mutlu etti. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Yücel’in hep dediği gibi Türkiye’ye basketbol sevgisi aşılayacağız ve basketbolcu fabrikası olacağız...”
Miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi
BAHÇEŞEHİR Koleji kafilesini şarkılar ve yaptıkları resimlerle karşılayan Tınazlı Köyü İlkokulu öğrencilerine basketbol, futbol ve voleybol topları hediye edildi. Ayrıca ziyaret edilen Erzurum Bahçeşehir Koleji öğrencileri de, lacivert kırmızılı takımın üyeleri ve yöneticilerine büyük ilgi gösterdiler.
BAHÇEŞEHiR GÜLDÜ AMA ASIL KAZANAN ÇOCUKLARDI
Maçın galibi: Mutluluk.
Türkiye’nin dört bir yanına oyuncak göndermeyi amaçlayan, “Benimle Oynar Mısın?” projesi hayata geçirildi.
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nde geride kalan haftada oynanan ve Bahçeşehir Koleji’nin, Pınar Karşıyaka’yı 7462 yendiği
maçın özel bir anlamı vardı. Basketbolseverler, mücadeleye oyuncaklarıyla giderek Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün, ihtiyaç sahibi okullara ve çocuk evlerine oyuncak göndermeyi amaçladığı sosyal sorumluluk projesi, “Benimle Oynar mısın?”a destek verdi. Oyuncak karşılığında maç biletlerini alan taraftarlar hem karşılaşmayı izledi hem de mutluluklarını ihtiyaç sahibi çocuklarla paylaştı. Ligde bu sezonki 12. galibiyetini elde eden taraf Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü olsa da 40 dakika sonunda asıl galip gelenin mutluluk olması sağlandı.
Yerli oyuncularımıza her zaman güvenelim
Ligde 29. haftaya yerli basketbolcular damga vurdu. Keşke onları, takımların iddialı olduğu dönemlerde de parkede uzun süreler alırken görebilsek...
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftası, önceki zamanlara oranla yerlilerin daha çok süre aldığı, bu sebeple de daha fazla verimli oldukları bir haftaydı. Darüşşafaka Tekfen’den Kartal Özmızrak ve Anadolu Efes’ten Buğrahan Tuncer en dikkat çekici performansları sergiledi. EFES FARKLI GÜLDÜ Ortaya çıkan tablo, “Keşke yerliler, takımların iddialı zamanlarında da parkede uzun süreler kalsa” dedirtti. Maçlarda şu sonuçlar alındı: T. Telekom-Darüşşafaka: 8087, A. Efes-İstanbul BBSK: 111-74, G.Antep-Afyon: 89-63, B.Çekmece-G. Saray: 65-86, Bahçeşehir-P. Karşıyaka: 7462, SakaryaBeşiktaş: 62-115.
Gençler Ligi’nde 4’lü final zamanı
19 takımın kıyasıya mücadele ettiği Basketbol Gençler Ligi’nde heyecan yarın ve cumartesi zirve yapacak.
İKİ ayrı gruptaki 19 takım, 18 hafta süren uzun maratonda mücadele etti. Basketbol Gençler Ligi normal sezonu ardından A ve B gruplarında ilk 6 sırayı alan takımlar 12’li final grubuna kaldı. Final grubundaki çift devreli müsabakalar sonunda ilk 8 sırayı alan ekipler ise 2 maç üzerinden eleme usulü play-off çeyrek final serisi oynamaya hak kazandılar.
TÜRKOĞLU: ÇOK DEĞERLi BiR PROJE
· Şimdi sıra büyük finallere geldi. 10-11 Mayıs 2019’da Anadolu Efes, Banvit, Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka kozlarını paylaşacak. Organizasyonla ilgili Hürriyet’e konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu şunları söyledi:
· İkinci sezonunu yaşadığımız Basketbol Gençler Ligi, Türk basketbolunun geleceğinin şekilleneceğine inandığımız çok değerli bir proje.
· Yeni yeteneklerin ortaya çıkması ve gençlerimizin uluslararası rekabete hazırlanması için tamamı Türk sporcu ve spor yöneticilerinden oluşan 19 takımlı BGL sezon boyunca kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Zorlu maçların ardından Dörtlü Final’e kalan Anadolu Efes, Banvit, Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka’ya başarılar diliyorum.
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