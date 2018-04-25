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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
25.04.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Erzurum, Süper Lig perdesini aralamak istiyor!

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Erzurum, Süper Lig perdesini aralamak istiyor!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.

3. Lig'i şampiyon tamamlayarak 2. Lig'e yükselen ve geçen sezon sonunda da play-off finalinde Gümüşhanespor'u yenip 1. Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu ligde play-off oynayarak Süper Lig perdesini aralamak istiyor.

İddialı bir takımla mücadele etmek için sezon başında birçok futbolcusuyla yollarını ayırarak, transferlerle yeni bir kadro oluşturan Erzurum ekibi, ligde zor günler geçirmesine rağmen taraftarın da desteğiyle toparlanarak zorlu müsabakalarda iyi sonuçlar aldı.

TEKNİK DİREKTÖR ALTIPARMAK, FUTBOLCU GİBİ ANTRENMAN YAPIYOR

İki yıl üst üstte lig atlayarak büyük başarıya imza atan Erzurum ekibi, ligin bitmesine sayılı günler kala önündeki iki müsabakayı da kazanarak play-off finaline yükselmek istiyor.

Süper Lig'e yükselmek için kenetlenen mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın da antrenmanlarda futbolcularla top oynaması ve taktik çalışmalarda her ayrıntısına kadar onlarla ilgilenmesi kulüp yönetimi ile taraftarları mutlu ediyor.

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"TAKIM OLARAK HEDEFE KİLİTLENDİK"

Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'e ilk çıktıklarında "önceliğimiz bu ligde kalıcı olmak" dediklerini anımsattı.
Teknik heyetinden futbolculara kadar çok iyi bir takım oluşturduklarını söyleyen Doğan, şöyle konuştu:
"Biz takımımıza inandık ve hak ettiği yere çıkacağına sonuna kadar emin olduk. Şuan birbirinden önemli iki maçımız kaldı. Bu iki maçı da alıp hak ettiğimiz play-off'a ulaşacağımıza inanıyorum. Bizim 'şampiyonluk bu takımın ruhunda var' diye bir sloganımız mevcut. Bütün Erzurumlular ve takım olarak bu hedefe kilitlendik, inanıyoruz ve

"HER MAÇI FİNAL GÖRÜYORUZ"

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ise takıma ilk geldiğinde kulüp tarafından kendisine, "Hocam aman ligde kalalım, çok kötü durumdayız." denildiğini hatırlattı.
Takımın çok iyi ve karakterli futbolculardan oluştuğunu ifade eden Altıparmak, "Ligin içinde inişler ve çıkışlar oldu. Kendi hesabımızı yaparken çok basit puanlar kaybettik, çok zor puanlar kazandık ama neticesinde takımı buralara kadar getirdik. Bizim için iki maç kaldı ve her maçı final olarak görüyoruz. Elazığspor maçı bizim şampiyonluk karşılaşması gibi ve bu bilinçle hazırlanıyoruz. Moral ve motivasyonumuz şu anda çok iyi. Tek isteğimiz var kendimize nasıl güveniyorsak herkes de bize öyle güvensin." diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZ SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIMIZA İNANIYOR"

Cumartesi günü oynanacak Elazığspor maçının iç sahadaki son karşılaşma olduğunu vurgulayan ve tüm taraftarları maça davet eden Altıparmak, "Şehirde, herkeste inanılmaz bir kenetlenme ve birliktelik var. Süper Lig'de oynamak tabii ki herkesin hayali. Biz de herkes gibi Süper Lig'e çıkıp orada hocalık yapmak istiyoruz. Oyuncularım Süper Lig'e çıkacağımıza çok inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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