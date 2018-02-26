Erzurum evinde hata yapmadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriErzurum evinde hata yapmadı
Futbol Erzurum evinde hata yapmadı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:VAR, Şampiyonlar Ligi'nde yok

Futbol
26.02.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

Erzurum evinde hata yapmadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Spor Toto 1’inci Lig 24’üncü hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adanaspor’u konuk etti. B.B.Erzurumspor son dakikada Erhan Çelenk'in ayağından bulduğu golle maçı 2-1 kazanarak rakibiyle puanını eşitledi.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Burak Şeker , Gökhan Memişoğlu , Mehmet Kağan Bingöl

B.B. ERZURUMSPOR: Hakan - Jasmin Trtovac , Mert Nobre , Tolga , Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Bekamenga), Metin (Dk. 79 Taylan ), Erman , Hakan Aslan , Jasmin Scuk , Demba Savage (Dk. 60 Burhan Eşer ), Erhan Çelenk

ADANASPOR: Hayrullah - Gökhan , Magayeserigne , Berkan , Oğuzhan Dk. 69 Abdulaziz ), Renan , Renan Souza , (Dk. 73 Mustafa w) Vinicuhus Vilagyımır Koman , Bekir , Bahattin (Dk. 90 Emre )

GOLLER: Dk. 63 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+3 Erhan (B.B. Erzurumspor) - Dk. 36 Bekir (Adanaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

12’nci dakikada Nobre’nin kafayla indirdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan Karadeniz kötü bir vuruşla topu kaleci Hayrullah’a teslim etti.

14’üncü dakikada, Jasmin Scuk’un enfes pasına hareketlenen Demba Savage’nin sert şutunu kaleci Hayrullah son anda kornere çeldi.

24’üncü dakikada, Jasmin Scuk’un pasıyla defansın arkasına sarkan Tolga, altıpas içerisinde bomboş pozisyondaki Nobre’yi topla buluşturmak istedi ama Hayrullah araya girip mutlak bir golü önledi.

31’inci dakikada Adanaspor’un atağında Bahattin ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Hakan’dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

36’ncı dakikada Guaye nefis hareketlerle Erman’dan sıyrıldı ve topu boş pozisyondaki Bekir’e gönderdi. Bekir kaleci Hakan’ın hatalı çıkışından da yararlanarak topu filelere gönderdi: 0-1.

İlk yarı konuk ekip Adanaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

58’inci dakikada Erhan Çelenk’in ceza sahasına gönderdiği topa Nobre sert vurdu, top kaleciden geri döndü. Topa bir daha vurmak isteyen Mert Nobre kendini yerde buldu, hakem pozisyonu devam ettirdi.

63’üncü dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Gökhan Karadeniz üzerine gelen rakibini çalımlayıp önünü boşalttıktan sonra sert vurdu ve top ağlarla buluştu: 1-1.

75’inci dakikada gelişen Adanaspor atağında topla buluşan Magayeserigne uzaktan sert vurdu. 90’a giden topu kaleci Hakan uzanarak güçlükle kornere çeldi.

81’inci dakikada sol kanattan gelişen B.B.Erzurumspor atağında topla buluşan Gökhan Karadeniz’in yerden sert şutu direği yalayarak auta gitti.

90+3'üncü dakikada sağ kanatta Burhan Eşer ceza sahası içine girdi. Pasını buluşturduğu Erhan Çelenk düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.

Maç, ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Medipol Başakşehir 1-1 Gençlerbirliği /CANLI

2000 G.Saraylı için son çağrı

Derbi sonrası itiraf! Beşiktaş...

Tuncay Şanlı: Ben olsam bırakırdım...