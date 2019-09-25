Erzinspor İnegölspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Erzinspor İnegölspor maçı, her iki kentin sakinleri tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu karşılaşmadan galip ayrılmaları halinde bir üst tura çıkacak olan takımlar, sahada ciddi bir efor sarf edecek. Peki, Erzinspor İnegölspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Erzinspor İnegölspor maçı hakkında bazı detaylar
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Hatay ekibi Erzinspor, Bursa ekibi İnegölspor ile karşılaşacak. Peki, Erzinspor İnegölspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ERZİNSPOR İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Erzinspor, İnegölspor'u konuk edecek. 25 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'da oynanacak olan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
Kupada 3’üncü eleme turu, bugün oynanacak 25 maçla devam edecek.
13.00 Hacettepe - Yukatel Denizlispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Erzinspor - İnegölspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
14.00 Görelespor - Giresunspor (Görele 13 Şubat)
14.00 Fatsa Belediyespor - Yılport Samsunspor (Fatsa İlçe)
14.00 Birevim Elazığspor - Büyükçekmece Tepecikspor (Gençlik Merkezi Sentetik Çim Saha)
14.00 Hekimoğlu Trabzon - Adana Demispor (Vakfıkebir İlçe)
14.30 Ankara Demirspor - Başkent Akademi (TCDD Ankara Demirspor)
14.30 Zonguldak Kömürspor - Niğde Anadolu (Karaelmas Kemal Köksal)
14.30 Kemerspor 2003 - Sarıyer (Kemer İlçe)
15.00 Bandırmaspor - Etimesgut Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)
15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Erbaaspor (Bodrum İlçe)
15.00 Tuzlaspor - Nazilli Belediyespor (Tuzla Belediye)
15.00 Silivrispor - Kastamonuspor 1966 (Silivri)
15.00 Kırklarelispor - 1954 Kelkit Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Ergene Velimeşespor - Eyüpspor (Ergene Velimeşe)
15.00 Pendikspor - Turgutluspor (Pendik)
15.00 Ekol Göz Menemenspor - Kırşehir Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)
15.00 Manisa Futbol Kulübü - Elazığ Belediyespor (Mümin Özkasap)
16.00 İstanbulspor - Pazarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük (Kahramanmaraş 12 Şubat)
18.30 Diyarbekirspor - Eskişehirspor (Diyarbakır)
19.00 Tarus İdmanyurdu - Darıca Gençlerbirliği (Tarsus İlçe)
19.00 Kardemir Karabükspor - Gümüşhanespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Afjet Afyonspor - Bayrampaşa (Zafer)
20.30 Göztepe - Yozgatspor 1959 (İzmir Atatürk)
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