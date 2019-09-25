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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.09.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Erzinspor İnegölspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Erzinspor İnegölspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Erzinspor İnegölspor maçı, her iki kentin sakinleri tarafından ilgiyle bekleniyor. Bu karşılaşmadan galip ayrılmaları halinde bir üst tura çıkacak olan takımlar, sahada ciddi bir efor sarf edecek. Peki, Erzinspor İnegölspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Erzinspor İnegölspor maçı hakkında bazı detaylar

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Hatay ekibi Erzinspor, Bursa ekibi İnegölspor ile karşılaşacak. Peki, Erzinspor İnegölspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ERZİNSPOR İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Erzinspor, İnegölspor'u konuk edecek. 25 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'da oynanacak olan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Kupada 3’üncü eleme turu, bugün oynanacak 25 maçla devam edecek.

13.00 Hacettepe - Yukatel Denizlispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Erzinspor - İnegölspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

14.00 Görelespor - Giresunspor (Görele 13 Şubat)

14.00 Fatsa Belediyespor - Yılport Samsunspor (Fatsa İlçe)

14.00 Birevim Elazığspor - Büyükçekmece Tepecikspor (Gençlik Merkezi Sentetik Çim Saha)

14.00 Hekimoğlu Trabzon - Adana Demispor (Vakfıkebir İlçe)

14.30 Ankara Demirspor - Başkent Akademi (TCDD Ankara Demirspor)

14.30 Zonguldak Kömürspor - Niğde Anadolu (Karaelmas Kemal Köksal)

14.30 Kemerspor 2003 - Sarıyer (Kemer İlçe)

15.00 Bandırmaspor - Etimesgut Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Erbaaspor (Bodrum İlçe)

15.00 Tuzlaspor - Nazilli Belediyespor (Tuzla Belediye)

15.00 Silivrispor - Kastamonuspor 1966 (Silivri)

15.00 Kırklarelispor - 1954 Kelkit Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Ergene Velimeşespor - Eyüpspor (Ergene Velimeşe)

15.00 Pendikspor - Turgutluspor (Pendik)

15.00 Ekol Göz Menemenspor - Kırşehir Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

15.00 Manisa Futbol Kulübü - Elazığ Belediyespor (Mümin Özkasap)

16.00 İstanbulspor - Pazarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük (Kahramanmaraş 12 Şubat)

18.30 Diyarbekirspor - Eskişehirspor (Diyarbakır)

19.00 Tarus İdmanyurdu - Darıca Gençlerbirliği (Tarsus İlçe)

19.00 Kardemir Karabükspor - Gümüşhanespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Afjet Afyonspor - Bayrampaşa (Zafer)

20.30 Göztepe - Yozgatspor 1959 (İzmir Atatürk)

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