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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
09.12.2018 - 22:18, Son Güncelleme:

Erwin Koeman'dan Ersun Yanal yorumu

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Erwin Koeman'dan Ersun Yanal yorumu

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Akhisar deplasmanında büyük şok yaşadıklarını söyledi.

Maçın genelinde rakibin sahasında oynadıklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Oynadık ama üretemedik. İyi bir akşam olmadı. Manu'nun ikinci golüyle maç noktalandı. Bizim için büyük bir şok oldu. Oyuncularımız da o şoku yaşadı. Ben bir savaşçıyım, asla vazgeçmem" dedi. Koeman, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal'la ilgili sorulan sorulara yanıt vermekten kaçındı. Koeman, "Öncelikle ben üstlerimin vereceği kararla ilgili konuşmam. Sadece futbola odaklanmış haldeyim. Bazı şeyleri biliyorum ama basının önünde konuşmam" cümlelerini kullandı.

Koeman en büyük sorunlarının gol atmak olduğunu vurgulayıp şöyle devam etti: "Her maç aynı sorunu yaşıyoruz. Gol atmakta çok zorlanıyoruz. Gol bulamadığımız zaman kazanmak çok zor hal alıyor. Oyuncularımızın kafası dolu. Zor bir durum. Yaratıcılığa ihtiyacımız var. Ben dediğim gibi savaşçıyım, tünelin sonundaki ışığı görebiliyorum. Kötü dönemler olur iyi dönemler. Fenerbahçe için kötü bir dönemdeyiz. Ama biz işimizi yapmak durumundayız. Zor bir takvim var. Pazartesi perşembe, pazartesi perşembe maça çıkacağız. Her şeye rağmen çalışacağız.

ARSLAN: "AİLE HAVASINA BÜRÜNDÜK"

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, çok kritik bir karşılaşmayı galibiyetle bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Geçen sezonun iki finalistinin bu kez zor durumda karşı karşıya geldiğini belirten Arslan, "Planlama hatasından dolayı takımlar kötü zaman geçirebiliyor. Futbola gönül vermiş ve hayatını futbolla devam ettiren biri olarak söylüyorum Fenerbahçe Türkiyemizin en önemli lokomotiflerinden biri. Kimse saygısızlık yapamaz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın dlmadığı yerde hiçbir platform değerli değildir. Bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bu rakiplere saygısızlık yapamayız, bazı durumlarda daha dikkatli olmalıyız" dedi.  Karşılaşmayı da değerlendiren Arslan, "Biraz daha organizeydik. Topun size yardım etmesi gerekiyordu. Kaleciden dönen topu Bokila tamamladı. Fenerbahçe'nin şutları auta çıktı, bizimki gol oldu. Kırılma anlarını değerlendirdik. İkinci yarıda kontra yapabilecek oyuncuları oyuna soktuk. Manu sakatlığından dolayı 8 gündür idman yapmadı. Oynamayı çok istedi. Aile havasına bürünmek çok önemliydi" diye konuştu. Arslan, transfer ve kadro dışı kalan Seleznyov hakkında ise şu sözleri sarf etti: "Mutlaka planlama yapıyoruz ama önce alacağımız puanlar var. Bu puanları alırsak transfer planlamasını on göre yaparız. Seleznyov ile benim kişisel olarak bir sorunum yok. Kendisinin yeni kulübünde çok başarılı olacağını düşünüyorum."


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