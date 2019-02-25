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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Dış Haberler / Kaynak: NOS
25.02.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Erwin Koeman'ın Fenerbahçe anısı!

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Erwin Koeman'ın Fenerbahçe anısı!

Umman Milli Takımı ile anlaşan, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Erwin Koeman, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Utrecht, Dick Advocaat'ın yerine geçecek birini arıyordu... Feyenoord'da menajerin değişeceğine dair söylentiler iyice basında yer almaya başlamıştı...

Fenerbahçe'den ayrılan Erwin Koeman'ın Hollanda'ya dönmesi an meselesi derken bir anda Umman ile anlaştığı açıklandı.

Peki bu kararı almasındaki gerekçeler nelerdi? Hollanda basınına konuştu...

"Pim Verbeek görevi bıraktıktan sonra yerine geçecek bir isim arayışına girmişler. Pim de benim ismimi vermiş. İrtibata geçtik ve anlaştık. Umman bir Suudi Arabistan ya da BAE değil. Oralara kıyasla burada daha rahat bir çalışma ortamı bulacağımı düşündüm. Elbette güzel de para teklif edildi... Ben de kabul ettim."

"Türkiye'de her şey doruklarda yaşanıyor. Gittiğim ve o deneyimi yaşadığım için kesinlikle pişman değilim."

"Bir maç kaybetmiştik ve başkan, maç sonunda soyunma odasına geldi. 'Siz otobüsle döneceksiniz, biz uçakla' dedi. Tanrının bir lütfu mudur bilmem, havada yoğun sis vardı ve biz onlardan önce geri döndük."

"Fenerbahçe'yi sonuna kadar yaşayan bir başkandı. Taraftar gibi düşünüp, taraftar gibi hareket ediyordu. İşler kötü gittiğinde de taraftar gibi karar veriyordu."

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