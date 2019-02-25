Erwin Koeman'ın Fenerbahçe anısı!
Umman Milli Takımı ile anlaşan, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Erwin Koeman, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Utrecht, Dick Advocaat'ın yerine geçecek birini arıyordu... Feyenoord'da menajerin değişeceğine dair söylentiler iyice basında yer almaya başlamıştı...
Fenerbahçe'den ayrılan Erwin Koeman'ın Hollanda'ya dönmesi an meselesi derken bir anda Umman ile anlaştığı açıklandı.
Peki bu kararı almasındaki gerekçeler nelerdi? Hollanda basınına konuştu...
"Pim Verbeek görevi bıraktıktan sonra yerine geçecek bir isim arayışına girmişler. Pim de benim ismimi vermiş. İrtibata geçtik ve anlaştık. Umman bir Suudi Arabistan ya da BAE değil. Oralara kıyasla burada daha rahat bir çalışma ortamı bulacağımı düşündüm. Elbette güzel de para teklif edildi... Ben de kabul ettim."
"Türkiye'de her şey doruklarda yaşanıyor. Gittiğim ve o deneyimi yaşadığım için kesinlikle pişman değilim."
"Bir maç kaybetmiştik ve başkan, maç sonunda soyunma odasına geldi. 'Siz otobüsle döneceksiniz, biz uçakla' dedi. Tanrının bir lütfu mudur bilmem, havada yoğun sis vardı ve biz onlardan önce geri döndük."
"Fenerbahçe'yi sonuna kadar yaşayan bir başkandı. Taraftar gibi düşünüp, taraftar gibi hareket ediyordu. İşler kötü gittiğinde de taraftar gibi karar veriyordu."
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