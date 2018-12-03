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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.12.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

Erwin Koeman: "Slimani'ye inanıyorum"

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Erwin Koeman: "Slimani'ye inanıyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Topa sahip olduklarını ve atak oynamaya çalıştıklarını dile getiren Hollandalı teknik adam maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

İyi bir oyun oldu. Yüzde 60 topa sahip olma oranımız vardı. Toplamda 36 orta yapmışız. Atak futbolu oynamaya çalıştık. Genel olarak insanlar kazanamadığımızı ön plana çıkarabilir; onları anlıyorum. Şanslar da ürettik, ortaları tamamlama konusunda daha iyi olmalıydık. Hem benim için hem oyuncular için bir hayal kırıklığı oldu. Bazı oyuncularımız çok yorgun. Her oyuncuyu her maç kullanamıyoruz. Ekici ve Valbuena sakat oldukları için çıktılar. Islam'dan daha fazlasını bekliyoruz. Çok çalışıyor, çok çaba sarf ediyor. Şu ana kadar istediğimiz golleri atamadı; ama o benim oyuncum ve Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ona inanıyorum.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Kasımpaşa beraberliğinin ardından, “Oyuncularım 90 dakika savaş verdiler” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, “Öncelikle karşılaşmadan önce bugün Engelliler günü. Engelli kardeşlerimizi yanımızda görmek, hem yetişkinlerin hem çocukları görmek bizim için güzeldi. Hollanda da ben epilepsi elçisiyim. Benim çocuğumda epilepsi. Onları bugün görmek güzeldi” diye konuştu. 

Hollandalı teknik adam, “Bugün iyi işler yaptık. Ortaları değerlendirme konusunda daha iyi işler yapabilirdik. Oyuncularım 90 dakika boyunca savaş verdiler. İçinde bulunduğumuz durum normal değil. Benim işim şu an elimdeki oyuncularla bu işin üstesinden gelebilmek. Oyuncularım çok büyük savaş verdiler. Şans yanımızda olsa bu akşam kazanabilirdik. Oyuncularımla ilgili kesinlikle şikayetçi olamam” ifadelerini kullandı. 
Slimani’nin performansıyla ilgili ise sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, “Slimani, Fenerbahçe’nin oyuncusu, Ben ona hala inanıyorum. Evet gol atması gereken bir oyuncusu. Pozisyonları istediği gibi sonuçlandıramıyor. O da bunun farkında” şeklinde konuştu. 

“Elimdeki oyuncularla bu durumla başa çıkmak zorundayım” 

Takımın kadrosunu yeterli görüp görmediğiyle ilgili, Koeman şöyle konuştu: 

“Çok net bir cevap vereyim önce. Eldeki oyuncularımızla bu durumla başa çıkmak zorundayım. Elmas bitik durumdaydı o yüzden değişiklik yapmam lazımdı. Sonuçta elimizdeki kadro bu. Cezalı oyuncularımız da var. Bu da elimizdeki kadroyu etkiliyor. 6 ve 8 haftalık cezalar işi farklı yerlere getiriyor. İçinde bulunduğumuz durumu biliyoruz. Bu işle başa çıkacağım. Elimdeki durumla başa çıkmak zorundayım. Pozitifim durumla ilgili. Zaten pozitif olmasam bırakırım." 

“Oyuncularımın güvene ihtiyacı var” 

Mustafa Denizli’nin çok kibar ve iyi bir insan olduğunu gördüğünü söyleyen Koeman, “Öncelikle çok fazla maç oynuyoruz. 15 tane oyuncumuz milli takımlardan dolayı seyahat etmek zorunda kaldı. Çok fazla maç oynuyorlar. Bu durumun getirdiği bir durum çok fazla antrenman yapamıyoruz. Başka takımlar için de bu durum geçerli. Uygun oyunculara bakmak durumundayız. Biraz daha az süre alan oyuncularla idmanları gerçekleştiriyoruz. Ben oyun planlarım konusunda net bir tavır sergiliyorum. Oyuncularımın güvene ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. 

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