Erwin Koeman: Oyuncular neleri varsa gösterdiler
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Trabzonspor yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.
İkinci yarıda beraberliği bulabilecek fırsatları yakaladıklarını dile getiren Hollandalı teknik adam, yönetim ile yapılan toplantı sonucunda ne kadar süre görevde kalacağı ile ilgili bilgi vermedi.
Koeman maç sonunda şu açıklamayı yaptı:
Kulübemize bakarsak sakatlıktan dönen oyuncularımız vardı, genç oyuncularımız vardı. Bazı iyi oyuncularımız da cezalı. Trabzonspor daha dinç gözüktü saha içinde İlk yarıda birkaç bulduğumuz şans var. İkinci yarı 3-0 olabilirdi. 2-2'ye getirebilirdik bu karşılaşmayı. Oyuncular sonuna kadar neleri varsa gösterdiler.
Başkanla ve Damien ile bir toplantı yaptım. Benim üstümdeki insanlar bunun cevabını biliyordur. Ben de onlardan duyacağım cevabı.
Basın toplantısı
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 2-1'lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, "İyi oynamadık ama şans yanımızda olsaydı maçı 2-2 bitirebilirdik" dedi.
Karşılaşma sonrasında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını ancak maçın son dakikalarında maçı 2-2’ye getirebilecek pozisyonları bulmalarına rağmen şanssız bir şekilde mağlup olduklarını söyledi.
Hollandalı teknik adam, Trabzonspor’un kendilerine göre daha dinç bir görüntü ortaya koyduğunu belirterek, “Maçın ilk yarısında daha fazla baskı yapmalıydık. Rakibimiz daha taze ve dinç olduğunu gördük. Ama bunları bahane olarak görmüyoruz. Adil olmamız gerekir. Penaltıyı kalecimiz muhteşem bir şekilde kurtardı. İlk dokunuşları ve pasları istediğimiz gibi yapamadık. Maçın ikinci yarısında ise rakibimiz 1-0’dan ve 2-0’dan sonra maçı farklı bitirecek golleri bulabilirdi. Ama maçın sonlarına doğru 2-1’i yakaladık. Son dakikada şans yanımızda olsaydı maçı 2-2 bitirebilirdik. Futbolcularım maçın sonuna kadar mücadelelerini sürdürdü. Son dakikaya kadar her şeyi yaptık ama yetmedi” dedi.
Bahaneler arkasına sığınmayacağını belirten Koeman, “Rakibimizden çok fazla top kazandık ama top bizdeyken iyi şeyler yapamadık. Onların daha agresif ve daha dinç olduğunu gördük” diye konuştu.
"Fenerbahçe’nin hedefi ligde kalmak mı yoksa şampiyonluğu kovalamak mı?" şeklindeki soruya ise Hollandalı teknik adam, “Ligde kötü bir yerdeyiz. Bu durumdan çıkabilmek için çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle