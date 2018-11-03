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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.11.2018 - 00:20, Son Güncelleme:

Erwin Koeman: "Nasıl kazanamadık inanamıyorum!"

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Spor Toto Süper Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Antrenörü Erwin Koeman, Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Koray Şener için çok üzgün olduğunu söyleyerek başlayan Erwin Koeman, "Maçın ilk yarısında Fenerbahçe taraftarı Koray Şener maalesef aramızdan ayrıldı. Hepimiz çok üzgünüz. Bu haber, bir futbol karşılaşmasından çok daha önemli bana göre. Ailesinin yanındayız" dedi.

"BU MAÇI KAZANMALIYDIK"

Maç öncesi bir oyun planları olduğunu ve bu planın işe yaradığını söyleyen Koeman, "1-0 geriye düşmemize rağmen böyle düşünüyorum. Maçın ilk yarısında Galatasaray daha çok topa sahip oldu. Ama biz daha net gol pozisyonları ürettik. Bir duran toptan gol ürettiler. Bu takıma karşı her zaman alan bulabilirsiniz. Takıma maçtan önce, maçın 5’inci dakikasında geriye düşsek bile disiplinden kopmayalım, oyun planına sadık kalalım demiştim. Bu bizim için önemliydi. Daha sonrasında Galatasaray’ın biraz daha geriye çekildiğini gördük, topun bizde daha fazla kaldığını gördük. Penaltıyla 2-1’i yakaladık. Hak ettiğimiz için de 2-2 oldu. Bu maçı nasıl kazanamadık inanamıyorum. Bence bu maçı kazanmalıydık. Bunun için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"VALBUENA YORGUN OLMASAYDI VE BUNA RAĞMEN ONU ÇIKARTSAYDIM, KÖTÜ BİR HOCA OLURDUM"

Mathieu Valbuena’nın oyundan çıkması ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Hollandalı çalıştırıcı, "Yorgundu bu yüzden çıkarttım. Böyle bir maç oynuyorsunuz, Valbuena uzun zamandır oynamıyordu. Ama iyi bir maç çıkarttı, iyi bir performans gösterdi. Onun için çok iyi bir akşamdı. Gollere katkı yaptı. Eğer fit bir durumda olsaydı ve yorgun olmasaydı, ben onu o zaman çıkartsaydım, ben kötü bir hoca olurdum" diye konuştu.

"HER TEKNİK DİREKTÖRÜN ŞANSA İHTİYACI VARDIR"

Phillip Cocu ile kendisinin aynı ekolden geldiğini vurgulayan Koeman, "Phillip de ben de Hollandalıyız, bizim altyapımız Hollanda. Biz teknik futbol seviyoruz. Fenerbahçe şu anda şanssız bir dönemden geçiyor. Phillip, deplasmanda oynadığımız Malatya maçına çıktı. Biz çok pozisyon kaçırdık, rakibimiz bir kez geldi ve gol attı. Böyle çok maç var. Teknik direktör olarak biraz da şansa ihtiyacınız vardır. Bu şansımız olsaydı bugün de kazanabilirdik. Ama oyuncularım açısından mutluluk duyuyorum" dedi.

"DURAN TOPLARDA ZORLANDIK"

Duran toplarda Galatasaray’ın kendilerini zorladığını belirten Erwin Koeman, şöyle konuştu: "Duran toplar bu akşam bizim için zordu. Ama şunu da söylemek lazım, arka direkte Isla var. Yine de izlemem gerek yeniden. Buna rağmen Galatasaray’ın da iyi bir özelliği bu. Belhanda çok iyi ortalar yapıyor. Bir tane de direkten dönen topları var. Bu durumla başa çıkmak zorundayız. Futbolda gollerin yüzde 50’si duran toplardan atılıyor."

"NE OLACAĞINI SADECE BAŞKAN BİLİYOR"

Geleceği hakkındaki soruya Koeman, "Bilmiyorum, göreceğiz neler olacağını. Başkan, benden bu maçın hazırlığı için burada kalmamızı istedi. Buradaydık. Bundan sonraki süreci bilmiyorum, sadece başkan söyleyebilir bunu" yanıtını verdi.

"EĞER EŞİNİZLE KAVGA EDİYORSANIZ BU GÜZELDİR AMA BÖYLE KAVGALAR HOŞ DEĞİL"

Son olarak maçın ardından yaşanan olaylar ile ilgili yorum yapan Erwin Koeman, "Hakem son düdüğü çaldığında maçın sonucuyla ilgili üzüntülü olduğumu paylaşmak için yedek kulübesine gidiyordum. Bir anda bir sürü kavga eden insan gördüm. Yarın görüntülere bakacağım. Böyle anlar yaşanması hiç hoşlandığım şeyler değil. Eşinizle kavga ediyorsanız bu güzeldir, ama böyle kavgalar güzel değil. Çünkü bu akşam gerçekten iyi bir iş yaptık. Maç sonunda gördüklerim beni mutlu etmedi" diyerek sözlerini noktaladı.

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