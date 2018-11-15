Erwin Koeman kimdir? Kariyeri ve biyografisi
Erwin Koeman, Fenerbahçe'ye gönül veren ve futbolu yakından takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı isim olmaya başladı. Futbolculuk kariyerini Hollanda'da noktalayan ve ardından önemli takımlarda antrenörlük yapmaya başlayan Erwin Koeman, Cocu'nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin idari teknik direktörü oldu. Peki, Erwin Koeman kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Fenerbahçe'nin bu sezona devam etme kararı aldığı teknik direktörü Erwin Koeman, futbolseverlerin merakla araştırdığı isim oldu.
Erwin Koeman, 20 Eylül 1961 tarihinde Hollanda'nın Zaandam kentinde dünyaya geldi. Antrenörlük geçmişinden önce futbolculuk kariyerini Hollanda takımlarında sürdüren Koeman, Groningen, PSV, Mechelen takımlarında forma giydi.
Antranörlük kariyerine PSV'nin alt yapısında başlayan Koeman, aynı takımda asistanlık seviyesine yükseldi. 2004 yılında RKC Waalwijk'te teknik direktör olarak göreve gelen Koeman, 2005-2007 sezonunda Feyenoord, 2008-2010 sezonunda Macaristan, 2011'de Utrecht, 2012'de Eindhoven, 2012-2014 tarihlerinde yeniden RKC Waalwijk ve 2014'te Southampton'da görev aldı.
Erwin Koeman, 2018 yılı itibariyle Fenerbahçe'de asistan menajer olarak görev almıştır.
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