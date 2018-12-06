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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
06.12.2018 - 23:34, Son Güncelleme:

Erwin Koeman: Gol atmaya mecburuz

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Erwin Koeman: Gol atmaya mecburuz

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki takımında kazanmak istediğini söyleyen Hüseyin Kalpar, "Biz bugün çok daha fazla öz güvenli oynadık, bunu da yapmamız gerekiyordu. Oyuncularımın öz güveni sahaya tam manasıyla yansıtmasını istedim. İlk yarıda yakaladığımız pozisyonlar var, bunları gol yapabilirdik. İlk yarıdaki pozisyon bana göre penaltı. İkinci yarıda oyun ağırlığı bizdeydi. Golü kendi kaptırdığımız pozisyonlardan yedik ve bunlardan dolayı sıkıntılar yaşadık. Keyifli bir maç olduğunu söylemek isterim. İkinci yarıda çok pozisyonlar varken hakem bana göre birini vermeliydi. Böyle bir rahat maçta iyi bir hakemlik yaptığını söyleyemem. Rahat maçlarda böyle hatalar yapılıyorsa doğru değerlendirmiyorum. Hakemler biraz daha bu konulara değinmesi lazım. Bizim için özellikle kupa değil, tur değil, açıkçası ligde durumumuz iç açıcı değil. Biz ligi düşünüyoruz. Ligde puanlar almak istiyoruz. Kupa bizim açımızdan önemli değil" ifadelerini kullandı.

ERWİN KOEMAN: "AKHİSAR MAÇININ ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ"

Frey'in durumunu yarın öğreneceklerini söyleyen Koeman, "Ayak bileğinin durumunu yarın öğreneceğiz ve belki onu kullanamayız. 1-0'lık bir galibiyet tek iyi şey buydu. Gol yemediğimiz bir akşamdı. Berke için çok güzel oldu. Genç bir kaleci iyi bir performans gösterdi. Genel olarak oyundan memnun değilim. Öncelikle yarını bekleyeceğiz. Akhisar maçının öneminin farkındayız. Sakat oyuncuları oynatamam. Eldeki oyuncularla tercih yapmak mecburiyetindeyim" diye konuştu.

"BENİM İSTEDİĞİM PAS OYUNU"

Kendisinin pas oyununu tercih ettiğini söyleyen Koeman, "Topla oynamak yerine fazlasıyla koştuklarını görüyoruz. Benim istediğim pas oyunu. Çok koştuğunuzda hata yapıyorsunuz. Rakip 3 tane önemli fırsat buldu. Top kaybettiğimizde sıkıntılar yaşadık. Orta sahada 3'e 3'tük ama topa konsantre olmuştuk. Buna bir çözüm üretemedi oyuncularımız" şeklinde konuştu.

"SLİMANİ GOL ATTIĞI İÇİN MUTLUYUM"

Slimani'nin attığı golden dolayı mutlu olduğunu belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Bir sonraki maça ben çıkar oynarım belki. Slimani gol attığı için mutluyum. Güzel bir gol attı. Umarım öz güvenini yukarı taşıyabilecektir. Gol atamamak endişe vericidir. Pazar günü rakip ve bizim için önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Maç kazanmak için gol atmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

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