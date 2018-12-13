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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.12.2018 - 00:01, Son Güncelleme:

Erwin Koeman: "Elimizdeki en güçlü kadroyla çıkacağız"

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Erwin Koeman: "Elimizdeki en güçlü kadroyla çıkacağız"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spartak Trnava maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak için buradayız" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı hafta maçında, yarın Antona Malatinskeho Stadı'nda TSİ 23.00'te, Slovakya’nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

Mücadele öncesinde maçın oynanacağı stadyumda Teknik Sorumlu Erwin Koeman ile oyuncu Martin Skrtel basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erwin Koeman, U21’den 8 oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, "Buna bir kaleci de dahil ve bir oyuncu da bu akşam aramıza katılacak; o da Muhammed, şu anda Hırvatistan’da. Böyle bir kadromuz var şu anda elimizde. Tabii öncelikle bir antrenmanımız var. Antrenmandan sonra veya yarın sabah ilk 11’in nasıl bir ilk 11 olduğunu duyuracağım oyuncularıma. Şu anda elimizde olabilecek en güçlü takımla sahada olacağız, böyle bir takımla oynayacağız. Yarınki maçın bizim için iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Öz güven açısından önemli bir karşılaşma olacak. Çünkü devre arası tatiline kadarki programımızı biliyoruz. Fenerbahçe için böyle karşılaşmaları kazanmak çok önemli. Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak için buradayız. Biz, profesyonelleriz ve profesyonelce işimizi Fenerbahçe ve taraftarlar için yapmak mecburiyetindeyiz. Yarın da hedefimiz bu olacak” ifadelerini kullandı.

Martin Skrtel: "Maçın başlama saatini iple çekiyorum"

Martin Skrtel ise yarınki karşılaşma için sabırsızlandığını belirterek, “Kariyerimde ilk kez bir Slovak takıma karşı forma giyeceğim. O nedenle benim için son derece özel bir karşılaşma olacak. Tabii farklı olacak; milli takımla burada olmak ile bir kulüp takımıyla Slovak takımına karşı oynuyor olmak. Çünkü milli takımla geldiğinizde ev sahibi taraftarlar oluyor sizin arkanızda. Ama yarın bu durum biraz farklı olacak. Ancak bu benim saha içerisindeki duygumu değiştirmeyecek. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Maçın başlama saatini iple çekiyorum” diye konuştu.

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