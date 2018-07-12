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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Ertuğrul Taşkıran: "Konyaspor’un başarısı için elimden geleni yapacağım"
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Futbol
DHA
12.07.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Ertuğrul Taşkıran: "Konyaspor’un başarısı için elimden geleni yapacağım"

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Ertuğrul Taşkıran: "Konyaspor’un başarısı için elimden geleni yapacağım"

Atiker Konyasporun yeni transferi Ertuğrul Taşkıran, takımın başarısı için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Yeşil beyazlıların Fenerbahçe’den 2 yıllığına kadrosuna kattığı kaleci Ertuğrul Taşkıran, Bolu Gerede’deki kampa katılarak çalışmalara başladı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Taşkıran, "Artık Atiker Konyaspor camiasının başarısı için ter dökeceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Açıkçası hızlı bir süreç oldu. Hafta sonu bir görüşme yaptık. Ardından son görüşmeler, sağlık kontrolü, imzanın atılması ve şu anda da kamptayım. Benim adıma hızlı gelişen ve çok mutlu olduğum bir süreç tamamlandı dedi.

"KONYASPOR ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"

Konyaspor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu içerisine girince gördüğünü belirten Ertuğrul Taşkıran, "Yaklaşık 3-4 sezon önce Sivasspora gitmeden önce ciddi şekilde görüşmelerimiz olmuştu. Hatta o dönemde şu anki ikinci başkanımız Selçuk Aksoy asbaşkandı. Kendisiyle görüşmeler yapmıştık. Ben gelmeyi çok istediğimi söylemiştim. Ama o günün şartlarında Fenerbahçe ile anlaşamamışlardı. Kısmet bugüneymiş. Dediğim gibi hızlı bir süreç oldu. Teklif geldiğinde de ben çok mutlu oldum. Çünkü Atiker Konyaspor camiasının içinde olan arkadaşlarımız da var. Dışarıdan bir izleyici ve futbolcu olarak ne kadar büyük olduğunun da farkındaydım. Bu camianın parçası olacağımı anladım ve bunun bana ilk hissettirildiği andan itibaren de çok mutlu oldum. Buradayım ve mutluyum dedi.

REKABET BAŞARIYI GETİRECEK

Serkan Kırıntılı’nın başarılı bir sezon geçirdiğini vurgulayan Taşkıran, rekabetin başarıyı getireceğini söyledi.

Taşkıran, Rekabet tabii ki de başarıyı getirecek. Serkan baktığımızda geçen sezon gayet iyi bir sezon geçirdi ve Milli takımda oynuyor. Ben de takımıma faydalı olabilmek ve forma mücadelesi için elimden geleni yapacağım. Öncesinde zaten bizim Fenerbahçeden gelen bir arkadaşlığımız vardı. Bu rekabet takıma kesinlikle katkı sağlayacak. Hem performans hem de ortam anlamında. Zaten de güzel bir birliktelik var. Ben de faydalı olabilmek için, bu mücadelede yer alabilmek için elimden geleni yapacağım ifadelerini kullandı. 

TARAFTARLAR BANA DESTEK OLUYOR

Taraftarların kendisine destek olduğunu da belirten Ertuğrul Taşkıran, "Sağolsunlar bana sosyal medyadan çok fazla destek mesajı da attılar. Cevap verdiklerim, veremediklerim oldu. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyordum. Ama bunu beni ilk andan itibaren benimsediklerini hissettirerek göstermeleri beni ayrıca mutlu etti. Bu transfer süreci ile ilgili olarak da başkanımız, yöneticilerimiz, hocalarımız hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bana güvendiklerini bana hissettirdiler. Benim içinde yeni bir başlangıç oldu. Özellikle ikinci başkanımız Selçuk Aksoya teşekkür etmek istiyorum. Geçmişten gelen bir diyaloğumuz vardı. Onun neticesinde çok sıcak ve samimi bir karşılama oldu. Transfer süreci de çok hızlı bir şekilde ilerledi. Yeni bir sayfa, güzel bir başlangıç inşallah başarılarla dolu olur dedi.

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