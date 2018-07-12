Ertuğrul Taşkıran: "Konyaspor’un başarısı için elimden geleni yapacağım"

Yeşil beyazlıların Fenerbahçe’den 2 yıllığına kadrosuna kattığı kaleci Ertuğrul Taşkıran, Bolu Gerede’deki kampa katılarak çalışmalara başladı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Taşkıran, "Artık Atiker Konyaspor camiasının başarısı için ter dökeceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Açıkçası hızlı bir süreç oldu. Hafta sonu bir görüşme yaptık. Ardından son görüşmeler, sağlık kontrolü, imzanın atılması ve şu anda da kamptayım. Benim adıma hızlı gelişen ve çok mutlu olduğum bir süreç tamamlandı dedi.



"KONYASPOR ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"



Konyaspor’un ne kadar büyük bir camia olduğunu içerisine girince gördüğünü belirten Ertuğrul Taşkıran, "Yaklaşık 3-4 sezon önce Sivasspora gitmeden önce ciddi şekilde görüşmelerimiz olmuştu. Hatta o dönemde şu anki ikinci başkanımız Selçuk Aksoy asbaşkandı. Kendisiyle görüşmeler yapmıştık. Ben gelmeyi çok istediğimi söylemiştim. Ama o günün şartlarında Fenerbahçe ile anlaşamamışlardı. Kısmet bugüneymiş. Dediğim gibi hızlı bir süreç oldu. Teklif geldiğinde de ben çok mutlu oldum. Çünkü Atiker Konyaspor camiasının içinde olan arkadaşlarımız da var. Dışarıdan bir izleyici ve futbolcu olarak ne kadar büyük olduğunun da farkındaydım. Bu camianın parçası olacağımı anladım ve bunun bana ilk hissettirildiği andan itibaren de çok mutlu oldum. Buradayım ve mutluyum dedi.



REKABET BAŞARIYI GETİRECEK



Serkan Kırıntılı’nın başarılı bir sezon geçirdiğini vurgulayan Taşkıran, rekabetin başarıyı getireceğini söyledi.



Taşkıran, Rekabet tabii ki de başarıyı getirecek. Serkan baktığımızda geçen sezon gayet iyi bir sezon geçirdi ve Milli takımda oynuyor. Ben de takımıma faydalı olabilmek ve forma mücadelesi için elimden geleni yapacağım. Öncesinde zaten bizim Fenerbahçeden gelen bir arkadaşlığımız vardı. Bu rekabet takıma kesinlikle katkı sağlayacak. Hem performans hem de ortam anlamında. Zaten de güzel bir birliktelik var. Ben de faydalı olabilmek için, bu mücadelede yer alabilmek için elimden geleni yapacağım ifadelerini kullandı.



TARAFTARLAR BANA DESTEK OLUYOR



Taraftarların kendisine destek olduğunu da belirten Ertuğrul Taşkıran, "Sağolsunlar bana sosyal medyadan çok fazla destek mesajı da attılar. Cevap verdiklerim, veremediklerim oldu. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyordum. Ama bunu beni ilk andan itibaren benimsediklerini hissettirerek göstermeleri beni ayrıca mutlu etti. Bu transfer süreci ile ilgili olarak da başkanımız, yöneticilerimiz, hocalarımız hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bana güvendiklerini bana hissettirdiler. Benim içinde yeni bir başlangıç oldu. Özellikle ikinci başkanımız Selçuk Aksoya teşekkür etmek istiyorum. Geçmişten gelen bir diyaloğumuz vardı. Onun neticesinde çok sıcak ve samimi bir karşılama oldu. Transfer süreci de çok hızlı bir şekilde ilerledi. Yeni bir sayfa, güzel bir başlangıç inşallah başarılarla dolu olur dedi.

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