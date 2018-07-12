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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
12.07.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

Ertuğrul Taşkıran, kampa katıldı

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Ertuğrul Taşkıran, kampa katıldı

Atiker Konyaspor'un yeni transferi kaleci Ertuğrul Taşkıran, takımının Bolu'daki kampına dahil oldu.

Atiker Konyaspor'un yeni transferi kaleci Ertuğrul Taşkıran, takımının Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden kampına katıldı. 

Ertuğrul Taşkıran, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, resmi imzayı attıktan sonra yeni takımının Bolu Gerede'de devam eden kampına katıldığını belirtti. 

Artık Atiker Konyaspor'un başarısı için ter dökeceğini ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, kendi adına hızlı gelişen ve çok mutlu olduğu bir sürecin tamamlandığını aktardı. 

Ertuğrul Taşkıran, beğendiği bir camianın formasını giyeceğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Hızlı bir süreç oldu. Teklif geldiğinde de çok mutlu oldum. Kulübün, bir izleyici ve futbolcu olarak ne kadar büyük olduğunun farkındaydım. Bu camianın parçası olacağımı anladım ve bunun bana ilk hissettirildiği andan itibaren de çok mutlu oldum. Buradayım ve mutluyum. Rekabet tabii ki de başarıyı
getirecek. Serkan gayet iyi bir sezon geçirdi ve milli takımda oynuyor. Ben de takımıma faydalı olabilmek ve forma mücadelesi için elimden geleni yapacağım. Öncesinde zaten bizim Fenerbahçe'den gelen bir arkadaşlığımız vardı. Bu rekabet takıma kesinlikle katkı sağlayacak. Hem performans hem de ortam anlamında. Zaten de güzel bir birliktelik var. Ben de faydalı olabilmek için, bu mücadelede yer alabilmek için elimden geleni sarf edeceğim." 

Geride kalan sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da oynayan Ertuğrul Taşkıran, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 maçta görev yapmıştı.

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