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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
01.09.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

Ertuğrul Sağlam: Yükselişimizi sürdürmek istiyoruz

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Ertuğrul Sağlam: Yükselişimizi sürdürmek istiyoruz

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe galibiyeti sonrası konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Kayserispor'da maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, alınan galibiyetin Kayserispor'a büyük moral olacağını belirterek, "Buraya gelirken 3 maçta mağlup olmamış kalesinde gol görmemiş bir takım olarak geldik. Fenerbahçe son iki maçta puan alamasa da puan alacak oyunlar oynadı. Karşımızda çok ciddi ve özellikle 2 mağlubiyetten sonra sahasında ve seyircisi önünde kazanmak isteyen bir takım olacaktı. Taraftarlarının desteğiyle Fenerbahçe maça iyi başladı. Dengeyi sağladık derken golü yedik. Golden sonra pozisyonlarımız da vardı. Umut'un karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendirmemiz gerekiyordu. İkinci yarı oyunda dengeyi sağladık ve beraberliği yakaladık. Beraberliği 3-5 dakika koruyamadık. Geri düştükten sonra oyuncularımız maçı çevirmek için müthiş bir reaksiyon gösterdi. Çok güzel gollerle öne geçtik. Kırmızı karttan sonra Fenerbahçe'nin doldur boşalta geçmesi ve uzun toplarla oynaması işimize geldi. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Bunun morali ve motivasyonuyla milli takım arasını çok iyi değerlendirip yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

"LİGE RENK KATACAĞIZ"

Alınan galibiyetin geleceğe olumlu yansıyacağını ifade eden Sağlam, "İyi futbolun yanında iyi mücadele eden bir takım olmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını da almak bizi mutlu ediyor. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Galibiyeti hak eden bir oyun ortaya koydular. Bu lige renk katacağız. Hedefimiz, geçen sezondan iyi futbol oynamak ve ligi daha üst sırada bitirmek. Amacımız, izleyenlere keyif veren bir futbol seyrettirmek ve taraftarımızı mutlu etmek" şeklinde konuştu.

"ALİ KOÇ'UN GELİŞİ HUZUR ORTAMI SAĞLANDI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili de konuşan Ertuğrul Sağlam, "Ali Koç başkan Türk futboluna farklı bir bakış açısı getirdi. Onun gelişiyle bir huzur ortamı sağlandı. Kendisini çok seviyorum ve başarılı olmasını çok istiyorum. İnşallah bundan sonraki karşılaşmalarında onun mutlu olacağı, yüzünün güleceği bir ortam oluşur. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Kendisi maçtan sonra gelip büyük bir centilmenlik örneği göstererek bizi tebrik etti" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZ KALECİSİ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Eski öğrencisi Harun Tekin'in milli takımın değişmez kalecisi olacağını söyleyen Ertuğrul Sağlam, "Türk futbolunda kişiliği ve profesyonelliğiyle örnek gösterilecek bir isim. Fenerbahçe'de çok başarılı olacağına inanıyorum. Milli takımın da değişmez kalecisi olacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Ertuğrul Sağlam, Sakıb Aytaç'ın sakatlığıyla ilgili ise"Sakıb'ın çapraz bağından bir problem var. Uzun süre aramızda olamayacak" açıklamalarında bulundu.

"HAKEMİN KARARI AĞIR DEĞİL"

VAR kararı sonrası öğrencisi Şamil Cinaz'a çıkarılan kırmızı kartın ağır olmadığını ifade eden deneyimli teknik adam "Hakem ekrandan izlerken ben de yandan baktım. Şamil'in ayağı yerde yatan oyuncuya gelmiş. İkili mücadelede bilerek mi yapmış, kazayla mı gelmiş bilemiyorum. Bence hakemin verdiği karar çok ağır bir karar değil" diye konuştu.

Maç sonrası yaşanan gerginliğe de değinen Ertuğrul Sağlam, "Kayserispor İstanbul'da Fenerbahçe'yi yenmiş, taraftarı gelmiş. Oyuncuların sevinmeleri sonuna kadar hakkı. İşi abartıp taraftarı galeyana getiren bir şey olmadıysa normal. İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'yi yenmek kolay iş değil. Tabii ki bunun sevincini yaşayacaklar. Bunu spor ahlakı içinde rakibi ve taraftarı rencide etmeden yapmak gerekiyor. Bunu oyuncularımla konuşurum. Uyarmamız gerekirse uyarırım" diyerek sözlerini noktaladı.

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