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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2018 - 19:15, Son Güncelleme:

Ertuğrul Sağlam: "Şanssız bir dönem geçiriyoruz"

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Ertuğrul Sağlam: "Şanssız bir dönem geçiriyoruz"

Başakşehir deplasmanından 1-0’lık mağlubiyetle dönen Kayserispor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maçın ardından konuştu. Sakat oyuncuların kendilerini etkilediğini söyleyen Sağlam, “Hedeflerimizden sapma yok” dedi.

Başakşehir deplasmanında 1-0 mağlup olan Kayserispor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendiren Sağlam, “İyi bir ekiple oynadık. Uzun zamandır da birlikte oynayan bir takım vardı karşımızda. Bu gibi maçlarda bu gibi rakiplere karşı öne geçmek, oyunun sonraki bölümünde biraz daha bizler için avantaja çevirebilirdi ama 2 net pozisyonu değerlendiremedik. Takım halinde defans yapmayı iyi başardık ve gole kadar pozisyon vermedik. Devreyi bu şekilde tamamlayıp rakibin risk almasını düşünürken, riski biz aldık. İkinci yarıda oyun biraz dengede gitti ama pozisyon üretmekte zorlandık. Son bölümde Kana Bıyık’ı öne alıp, futbolun sürpriz tarafını kullanmaya çalıştık ama burada da istediğimiz topları ceza sahasına gönderemedik. Varela’nın da bir pozisyonu vardı, son bölümde risk aldık. Bu bölümde kalemizde de tehlikeler yaşadık. Başakşehir’le oynamak kolay değil. Bugün oyun dengede gitti. Yapmamız gereken şeyler var. Bunları hiç mazeret olarak koymadık ama bugün hamle olarak 3. Oyuncuyu değiştiremedik. Bu oyunun Sivasspor maçına yansıması en büyük beklentimiz. Daha iyi bir görüntü ortaya koyacağız. Hakemlerden bir isteğim var. Özellikle ev sahibi takımlar öne geçtiğinde oyun çok soğuyor. Serbest vuruş ve taç atışlarında çok vakit geçiriyor. Rakip 1 dakikada faul kullandı, 40 saniyede taç attı. Bunu da çok kez yaptılar. Hakemler de gerekeni yapsınlar. Vakit geçiren oyuncuya en ufak şey söylemediler. Sonra biz niye çok az topla oynuyoruz konusu konuşuluyor. Son 20 dakikada oyun 12 dakika duruyorsa hakemlerin daha hassas olması gerekiyor. Başakşehir’i tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Umarım sakatlar iyileşir”

Saha içindeki bir pozisyonla ilgili konuşan Sağlam, “Mert’in Umut’a yaptığı hareketi tam olarak süzemedik. VAR işareti yaptım. Akşam bakacağız. Bugüne kadar birçok pozisyonda sıkıntı yaşadık. Temennim, umarım farklı bir pozisyon olmaması yönünde” dedi.

Sakatlıkların kendileri adına problem oluşturduğunu da sözlerine ekleyen Sağlam, “Deniz ve Şamil inşallah hafta içinde çalışmalara başlayacaktır. Artem milli takımda sakatlandı, Gyan sakat durumda. Ama bugün çıktık ve 11 kişi oynadık. Sakatlık keşke olmasa ama sonuçta 11 kişiyle oynayıp 3 de değişiklik yapıyorsunuz. Umarım sakatlarımız en kısa sürede iyileşir de kadro derinliğimiz artar” dedi.

Oyuncuların bireysel yeteneklerini kullanmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Oyuncular bireysel yeteneklerini tabii ki kullanacak ama bunu kullanacakları yer önemli. Rakip kaleye yakın yerde bireysel özelliklerini koysunlar ortaya. Ama daha önce de başımıza geldi, risk aldığımız dönemde kaptırdığımız topları düşününce durum değişiyor. Yılların alışkanlıklarını hemen değiştirmek olmuyor. İnşallah zaman içinde bunların hepsini halledeceğiz. Bizim hedefimizden bir sapmamız olmadı. Geçen sene alınan 44 puanı geçmeyi hedef olarak koymuştuk. Bundan şaşmadık. Ama şanssız bir dönem geçiriyoruz ve kulüp olarak da bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılı süreçte hem ülkenin hem de kulübün ekonomik durumunu düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. Süper Lig’in maliyeti en düşük 2. takımı durumundayız. Ama hedeflerimizden en ufak sapma yok” diyerek sözlerini tamamladı.

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