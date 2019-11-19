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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.11.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Ertuğrul Sağlam: "Samsunspor’u Süper Lig’in 6. şampiyonu yapmak için geldim..."

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Ertuğrul Sağlam: "Samsunspor’u Süper Lig’in 6. şampiyonu yapmak için geldim..."

TFF 2. Lig takımlarından Samsunspor, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Nuri Asan Tesislerinde yoğun bir taraftar katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Samsunspor Teknik Menajeri Yücel Uyar ve Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal da hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Sağlam, Samsunspor için 3 Süper Lig, 6 tane de TFF 1. Lig takımının teklifini reddettiğini söyledi.

TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon: 0 - Samsunspor: 5
TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon: 0 - Samsunspor: 5

"Samsunspor’u Süper Lig’in 6. şampiyonu yapmak için geldim"

Samsunspor için birçok takımı reddettiğini ifade eden Ertuğrul Sağlam, "Bugün benim için birkaç açıdan özel bir gün. Bugün atacağım imzayla hayatımın bundan sonraki kısmı daha güzel geçecektir. Dünler ve yaşanmışlıklar çok değerlidir. Samsunspor’da dün yaşadıklarım hakikaten çok değerliydi ve çok önemsiyorum. Yarınlar için buradayım. Samsunspor arması altında tarih yazmak, kupa kazanmak için buradayım. Yakın geçmişte 3 Süper Lig kulübünden teklif aldım fakat daha büyük hedeflere oynayan kulüpleri istediğim için kabul etmedim. 6 TFF 1. Lig takımından teklif aldım ama alt liglerde yer almak istemediğimi söylediğim için kabul etmedim. Hem kalbim hem de aklım daha güçlü bir proje arıyordu. Samsun halkının desteği ve Yıldırım Holdingin gücü beni buraya getirdi. Bu süreçte görüşüp, fikir aldığım İsmail Uyanık ve herkese teşekkür ederim. Allah'ın izniyle güzel bir şekilde işin sonunu getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Samsunspor'un 6. Süper Lig şampiyonu olması için buradayım"

Deneyimli çalıştırıcı, Samsunspor'u Süper Lig'in 6. şampiyonu yapmak için çok çalışacaklarının altını çizerek, "Bugün burada güzel geçecek bir tarihin ilk sayfasını yazıyoruz. Samsunspor’un Süper Lig’in 6. şampiyonu olması hedefi için buradayım. Bu bir meydan okumadır. Büyük Samsunspor’un ve taraftarın desteği ile birbirimize güveneceğiz, sabredeceğiz ve çok çalışıp birlikte başaracağız. Bu imzanın Samsun şehrine ve ülke futboluna hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Sağlam, açıklamasının ardından kendisini 5 yıllığına kırmızı-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ertuğrul Sağlam’a toplantının sonunda Samsunspor’da forma giydiği son maçtaki forması armağan edildi ve doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Ertuğrul Sağlam: Samsunspor’u Süper Lig’in 6. şampiyonu yapmak için geldim...

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