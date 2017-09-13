Ertuğrul Sağlam: "Hakem hatalarıyla puan kaybettik"

Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 3-2 mağlup oldukları Kasımpaşa maçında hakem hatalarıyla puan kaybettiklerini belirtti.

Sağlam, takımının Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasımpaşa deplasmanına daha farklı beklentilerle gittiklerini ancak istediklerini alamadan döndüklerini söyledi.

Ertuğrul Sağlam, karşılaşmanın son bölümünde faul olmayan bir pozisyonda rakibin attığı golle mağlup olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle Sivas ve Antalya maçında bariz hakem hatalarıyla maçın gidişatı bizim lehimize dönecekken farklı gelişti. Burada da 52 veya 53. dakikadaydı, bunu görmek için çok bilgili ve tecrübeli bir hakem de olmaya gerek yok. Hakemlerin yaptığı iyi niyetli hataları bugüne kadar görmemezlikten geldik. 'Onlar da insandır hata yaparlar, nasıl biz, oyuncularımız yapıyorsa hakemler de hata yapabilir' diye hep alttan almaya çalıştık ama bu maçta yapılan hatanın hiç özrü yok. Dördüncü hakemin 3 metre önünde orta hakemin de hemen 3-4 metre önünde gerçekleşen ve hiç de böyle su götürmeyecek tertemiz bir kırmızı kartı hakemin görmemesi imkansız. Zaten görmeseydi kart vermezdi orada sarı kartı değerlendiren hakemin o pozisyonu kırmızıdan sarıya döndürmesi bence iyi niyetli bir yaklaşım değil."

Kasımpaşa maçında buna benzer iki pozisyonda daha hakem hatası bulunduğunu aktaran Sağlam, "Bariz üç tane net hakem hatası maçın gidişatını etkileyecek pozisyonlardı. O nedenle bu maçta ciddi anlamda 'hakem hatalarıyla puan kaybettik' diyebiliriz. Onun dışında hatalarımız da oldu. Bundan sonra yapmamaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bursaspor'u unutmamız mümkün değil"

Sağlam, bu hafta sahalarında karşılaşacakları Bursaspor maçına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bursa şehri de Bursaspor da hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Her Türk antrenörün bir hayali vardır, o da bu ülkede bir Anadolu takımıyla şampiyon olmaktır. Allah'a şükürler olsun bu bize nasip oldu, Bursasporla oldu. Dolayısıyla bizim hayatımız boyunca Bursa şehrini ve Bursaspor'u unutmamız mümkün değil. Gönlümüzün bir kenarında hep duracak. İşin diğer tarafında da profesyonellik var. Dolayısıyla şu anda Malatyaspor için hizmet veriyoruz. O yüzden karşımızda kim olursa olsun Malatyaspor'un başarısı için elimizden gelen her şeyi ortaya koyarız. Karşımızda babamızın, oğlumuzun olduğu takım bile olsa bu duygumuz hiçbir zaman değişmez. Bu duygu yoğunluğu ve profesyonel bir bakış içerisinde inşallah güzel bir maç oynamayı düşünüyoruz."

Bursaspor maçı hazırlıkları

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 5. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam, futbolcularla toplantı yaptı.

Antrenmana futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çalıştı.