Ertuğrul Sağlam: Futbola yabancı olanlar ayıklanmalı

Kemal Köksal Stadı'ında maçı izleyen Ertuğrul Sağlam, müsabakadan sonra kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı. Zonguldak'lı olan Sağlam, arkadaşlarıyla birlikte sohbet etti. Ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Sağlam, gündemden düşmeyen yerli ve yabancı oyuncu tartışmaları hakkında konuştu. Yabancı oyuncu sayısını azaltma fikrinden ziyade yerli oyuncunun nasıl yetiştirilebileceğinin tartışılması gerektiğini söyleyen Sağlam, şöyle dedi:

"Defalarca şunu söyledim. Önce, Türk futbolunda yabancı futbolcudan ziyade futbola yabancı olanları ayıklamak ve azaltmak lazım. Bence bu yabancı oyuncu sayısın azaltma fikrinden ziyade yerli oyuncuyu nasıl yetiştirebiliriz. Daha fazla yerli oyuncuyu Türk futboluna nasıl sunabiliriz? Öncelikle bununla uğraşmamız lazım. Bunun da tek yolu var. Altyapılara yatırım yapacaksınız. Oradan oyuncuların yetişmesi için sağlıklı ortamı hazırlayacaksınız. Onları yetiştirecek eğitici kalitesini artıracaksınız ve bunu bir proje olarak da süreç içerisinde plan ve programlarla yapacaksınız. O zaman bakalım Türk futbolcusu sayısı artıyor mu artmıyor mu? Yapanlara bakıyorsunuz. Fedakarlık yapanlara bakın, yatırım yapanlara bakın. Altınordu'ya, Bursaspor'a bakın.

Yapanların hepsinde futbolcu yetişiyor. Demek ki buraya imkanlarınızı aktarıp şartları oluşturduğunuz zaman Türkiye'de yetenek de var, oyuncu da çıkıyor. Bunu yapmak lazım. Yapmadığımız sürece hep bunu konuşuyoruz' neden oyuncu yetişmiyor?' diye. Böyle bir ortamda oyuncu yetişmesi zaten yanlış. Biz yabancı futbolcu sayısından ziyade Türk futbolundaki yabancı futbolcu sıkıntısından ziyade bence yerli futbolcu nasıl yetişir daha fazla yerli futbolcuyu Türk futboluna nasıl sunabiliriz önce bunun arayışı ve çalışması içerisinde olmamız lazım."

'PROJE KULUBÜYLE OLMAK EN BÜYÜK HAYALİM'

Sağlam, kendini ifade edebileceği bir takım çalıştırmayı istediğini söyledi. Futbola yeni yetenekler kazandırmak istediğini ifade eden Sağlam, "İnşallah en kısa süre içerisinde kendimizi ifade edebileceğimiz, tecrübemizi, bilgimizi eğitimden aldığımız bilgilerle birleştirerek tekrar sunmaya çalışacağız. Yeni yetenekleri kazandırmaya çalışacağız. Ben uzun yıllar futbol oynadım. 4 sene üniversite okudum, 2 sene yüksek lisans yaptım. Futbol tecrübelerimizle eğitimden aldığımız bilgileri tekrar Türk futboluna sunmak için de şunu bekliyorum açıkçası. Ben bir proje insanıyım. Günlük başarılarla yetinmeyi seven, günü kurtarmaya çalışan bir yapım yok. Bundan sonraki süreçte de bir proje insanıyla, proje kulübüyle beraber olmak en büyük hedefim. Hayalim. İnşallah böyle bir ortam bulabilirsem çalışmaya devam edeceğim" dedi.