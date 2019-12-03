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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.12.2019 - 13:34, Son Güncelleme:

Ertuğrul Sağlam: "En büyük hayalim, Samsunspor'u 6. şampiyon yapmaktır"

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Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, en büyük hayalinin Samsunspor'u Türkiye'de şampiyonluk yaşamış 6. kulüp yapmak olduğunu söyledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erkanat, Genel Menajer Mustafa Aztopal, Teknik Menajer Yücel Uyar ve Kulüp Müdürü Soner Soykan’ı makamında ağırladı. Vali Kaymak, kayyum zamanı ve şimdiki Samsunspor’u değerlendirirken, Ertuğrul Sağlam ise hedeflerinden bahsetti.

"En büyük hayalim, Türkiye’deki 6. şampiyonu Samsunspor yapmaktır"

Samsunspor’u Avrupa kupalarında mücadele eden Süper Lig’in kalıcı takımlarından biri haline getireceklerinin altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Herkes burada olmamı duygusallıkla birleştirmeye çalışıyor. Benim burada olmamın bir tarafında duygusallık var ama diğer tarafından da profesyonellik var. Ben bugün artık x bir Anadolu takımına git, orada küme düşmemeye oyna ya da sıkıntılarla uğraş, 12. 13. bitir gibi bir hedefle çalışmak istemedim. Buradaki şehrin potansiyelin, taraftarın gücünü, tesisin kalitesini, stadın güzelliğini gördüğünüz zaman futbola ait olması gereken birçok değer burada var. İnanıyorum ki kulüp içerisinde oluşturduğumuz birlikteliği, sizlerin ve halkın da katılımıyla sinerji oluşturarak, bu takımı önce TFF 1. Lig’e, ardından Süper Lig’e sonra Süper Lig’de istikrarlı bir takım haline ve Avrupa kupalarına oynayan ve sonucunda en büyük hayalim de Samsunspor'u Türkiye’deki 6. şampiyon yapmaktır. Beklentimiz ve burada olmamızın sebebi bu. Yüksel Yıldırım da bir dediğimizi iki etmiyor. Futbolculara da, 'Bu saatten sonra artık bizim bir üst lige çıkamamamız durumunda herkes kendini sorgulasın' dedim. Bu artık bir onur meselesidir. Bundan sonrasını da ona göre planlayacağız. Güzel başladık, elimizde güzel de bir oyuncu kadrosu var. Onlar da kendi potansiyellerini ortaya çıkararak, güzel maçlar ortaya koyacaklar" diye konuştu.

Ertuğrul Sağlamın hedefi Süper Ligde şampiyonluk
Ertuğrul Sağlam'ın hedefi Süper Lig'de şampiyonluk

"O çocuk gülene kadar bu işin peşini bırakmayacağız"

Sosyal medyada gördüğü bir fotoğraf hakkında da konuşan Sağlam, "Manisa Başkanı bir içerik paylaşmış. Sosyal medyada gezerken gördüm. İçim burkuldu. Küme düştüğümüz sene bir tane ağlayan çocuğun fotoğrafını koymuşlar. Dedim ki; 'bunu bizim kullanmamız lazım.' O çocuk gülene kadar bu işin peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Vali Kaymak: "Şu anda bahsedilen rakamlar 50 milyon TL, 100 milyon TL, 50-60 bin TL değil"

Kayyum döneminde para bulmakta zorluk çektiklerini ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bu kent, stat, kapasite ve taraftarın coşkusu üst seviyede. Yüksel Yıldırım’ı da tebrik ederim. Bahsedilen rakamlar kolay paralar değil. Evvelki sene bir kayyumluk durumumuz oldu. Topladığımız para toplam 4-5 milyon TL. Ne kadar zorluklar çektiğimizi ben biliyorum. Şu anda bahsedilen 50 milyon TL, 100 milyon TL, 50-60 bin TL değil. Buradan Samsunlulara da söyleyelim, ‘Marifet, iltifata tabidir.’ Bir kadir kıymet bilinmezse, yazık olur. Vicdan sahibi insanların Yüksel Yıldırım’ın fedakarlığını görmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Valilik olarak Samsunspor'u destekliyoruz"

Küme düşülen sezondaki takımın gücünün ligde kalmaya yetebileceğini vurgulayan Kaymak, şunları söyledi:

"Bir futbolcu, yönetici ve bizler üzerimize düşen görevi hakkıyla yapalım ama sonuç istediğimiz gibi olmayabilir. Sonucu tayin eden Allah’tır. Şunu görmemiz lazımKayyum dönemindeki takımımız düşecek bir takım değildi. Ama adamlar istenilen görevi yapamadılar. Sen, senden beklenilen görevi hakkıyla yapmalısın. Bu anlamda diyoruz ki Yüksel Bey bu şehirde fedakarlık yapıyor. Stada asılan, ‘Cesur Yürek’ pankartı da çok anlamlı. Cesaretle bu işin içine girmiş. Şehir olarak Yüksel Beye destek olmak zorundayız. Ertuğrul Sağlam da başarılı takip ettiğimiz, çok başarılı bir teknik direktör. Süper Lig’de bir Anadolu takımını şampiyon yaptı. Türk evladı olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Bu birikimini 5 yıllık bir hedefle birleştirdi. Ümit ederim ki Allah sizleri ve bizleri mahcup etmesin. Samsunspor, bizleri kenetleyen bir olgu. Biz bazen insanları bir araya getiremiyoruz. Samsunspor maçlarında ise bütün partiler, dernekçiler, iş adamları gibi bütün şehir orada toplanıyor. İnsanlar başarı da istiyor. Bazen, ‘Samsun’da yenilmeyin, yenilecekseniz de deplasmanda yenilin. Bu şehirde bize yenilgi göstermeyin’ diyorum. Atılan adımlar çok güzel. Biz de valilik olarak Samsunspor’a başarılar diliyor ve destekliyoruz."

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, ziyarette Samsun Valisi Osman Kaymak’a isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti.

Ertuğrul Sağlam: En büyük hayalim, Samsunsporu 6. şampiyon yapmaktır

Ertuğrul Sağlam: En büyük hayalim, Samsunsporu 6. şampiyon yapmaktır

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