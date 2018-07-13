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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.07.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Ertuğrul Sağlam: "Bu yıl Kayserispor’un sezonu olacak"

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Ertuğrul Sağlam: "Bu yıl Kayserispor’un sezonu olacak"

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Gelecek sezon Kayserispor’un sezonu olacak" dedi.

Erzurum’da 2’nci etap kampını sürdüren Kayserispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlk etap adaptasyon çalışmaları olarak geçirdik. Burada daha tempolu çalışmalar yapıyoruz. Erzurum’daki çalışmalarımızın sonuna geldik. 18 Temmuz’da Hollanda’ya gideceğiz ve son etap çalışmalarımızı yapacağız. Takımda sadece Atila’nın hafif bir sakatlığı var, başka eksiğimiz yok. Takımın heyecanı ve azmi bizi umutlandırıyor. Bunun yanında şehirdeki havanın yerinde olması ve taraftarın coşkusu gelecek sezon için havanın iyi olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. 

Yeni sezondan çok umutlu olduğunu belirten, Sağlam, ”Önümüzdeki sezon Kayserispor’un sezonu olacak. Türk futboluna adına değerler sunacağız. Hem oynadığımız oyunla seyredenlere keyif verirken hem saha içi ve dışında davranışımızla parmakla gösterilen bir takım haline geleceğiz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Görüştüğümüz isimler var. Hollanda kampına bu oyuncuların yetişmesini bekliyoruz. Biz Kayserispor olarak başarılı olacaksak, gelecek sezona damgamızı vuracaksak bunu hep beraber başaracağız. Çok güzel bir ortam ve birlik beraberlik var. Bunu koruyalım. Biz takımdan hiç bir ismin ayrılmasını istemiyoruz ama olurda gidecek olan olursa onun yerini doldurabilecek isimler için araştırmalarımızı yapıyoruz. Hiçbir futbolcumuzla ilgili ciddi bir teklif yok. Şundan herkes emin olsun ki; herhangi mevkii de herhangi bir futbolcumuzun gitmesi durumunda bile en az onun kadar hatta, ondan daha iyi futbolcuyu takıma katarak o kaybı hissettirmeyecek çalışmalarımız var. Kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. 

BEDİR: "HEMEN HEMEN LİGE HAZIR GİBİYİZ"

Sarı - kırmızılı kulübün Erzurum’da yaptığı antrenmanı yakından takip eden Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "Benim takımım olduğu için ben hep iyi görüyorum. Objektif olursak spor otoriteleri ile görüştüğümüzde de iyi olduğumuzu söylüyorlar. Bu bakımdan mutluyuz. Takım hemen hemen sayısal anlamda da, mevkii anlamında da hazır durumda. Transferi yüzde 80 tamamlamış durumdayız. İstediğimiz transferleri Kayseri’deki 1’inci etap kampına yetiştirdik. Hollanda kampında tam kadro ile çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. 

Yeni transfer hakkında sorulan soru üzerine geçen sezon kendini gösterme fırsatı bulamayan isimlerin adını sayan Erol Bedir, "Asamoah, Varela ve Oğuzhan Berber takıma katılacak" dedi.

Kulüp başkanı Bedir açıklamasının devamında, "Hazırlık maçında Oğuzhan Berber ve Mert Özyıldırım sahanın en iyilerindendi. Onları yeni transfer olarak sayabilirsiniz. Hollanda kampına da inşallah bir transfer yaparız. Mendes’in yerine bir kanat oyuncusu almak istiyoruz. Gelecek sezon için planlama yararken Mendes’de o takımda yer alıyordu. Onun beklenmedik gidişi üzerine o bölgeye bir isim almak istiyoruz. Diğer taraftan geçen sezondan Badji gitti, gelen 2 oyuncu var; Hasan Hüseyin ve Mensah. Sayısal anlamda o bölgesel eksiğimiz yok. Hocamız isterse fırsat transferi yapabiliriz" şeklinde konuştu. 

Deniz Türüç transferi hakkında sorulan soru üzerine Bedir, "Deniz Türüç ile ilgili bana gelen hiçbir şey yok, futbolcuya sordum onunda haberi yok. Bu zamana kadar iki futbolcumuza teklif var. İsimlerini söylemeyeceğim ama onlara da sordum gitmeyi düşünmüyorlar. Ayrıca 4 Ağustos’ta Kadir Has Stadında yapacağımız sezon açılışında kesin değil ama büyük oranda Kenan Doğulu ve Bengü konseri olacak" açıklamasını yaptı.

Öte yandan sarı - kırmızılılar Erzurum’ta yaptığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün yaptığı çalışmalara ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra düz koşu ve takım çalışması yaptı. Kayserispor yan top pas ve şut çalışması ile antrenmanı noktaladı.

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