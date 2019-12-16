MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErtuğrul Sağlam: "Bize turu getirecek sonucu almak için..."
GeriFutbol Ertuğrul Sağlam: "Bize turu getirecek sonucu almak için..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
16.12.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Ertuğrul Sağlam: "Bize turu getirecek sonucu almak için..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ertuğrul Sağlam: "Bize turu getirecek sonucu almak için..."

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Çaykur Rizespor ile yapacakları karşılaşmaya turu geçmek için çıkacaklarını söyledi.

Ertuğrul Sağlam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarın sahalarında oynayacakları Çaykur Rizespor maçında taraftarları mutlu edecek ve futbola doyuracak bir oyun oynayacaklarını belirtti.

Özellikle modern futboldan, ofansif futboldan güzel kesitler sunacaklarını aktaran Sağlam, "Başından sonuna kadar maçı yaşayacağız. Mücadelenin yanında futbolun doğrularını oynayacağımız bir karşılaşma olacak. Böyle bir takımı izlemek için taraftarlarımızı mutlaka stadyuma davet ediyoruz. Onların performansımıza destek vermesi ve alacağımız iyi sonuçta taraftarlarımızın da katkısı olacak bir ortamı oluşturmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Çaykur Rizespor karşısında kaliteyi ortaya çıkarabilecek takımı sahaya süreceklerine işaret eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Burada amacımız taraftarımızın önünde bize turu geçirecek skoru almak. Ligde ilk ilk yarıyı iyi bir konumda bitirdik. Taraftarımızın karşısına kazanmak için çıkacağız. Bize turu getirecek sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." 

Ertuğrul Sağlam: Bize turu getirecek sonucu almak için...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle