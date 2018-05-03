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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
03.05.2018 - 10:46, Son Güncelleme:

Ertuğrul Sağlam: "Başakşehir başarabilir"

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Ertuğrul Sağlam: "Başakşehir başarabilir"

2010'da Bursa'yla şampiyonluğa uzanıp tarih yazan Ertuğrul Sağlam, Başakşehir'in şansını Fanatik'e değerlendirdi ve “Başakşehir buraya hak ederek geldi. Son 3 maçını kazanmak zorunda ve kazanırsa bunu başarabilir. Önde olanın stresi her zaman daha fazladır. Biz de geriden gelmiştik. Bu yüzden avantaj biraz daha onlarda” dedi.

Aynı 2010’da tarih yazan Bursaspor gibi 31. haftayı liderin 1 puan gerisinde bitiren Başakşehir’in şampiyonluk şansını Türk futbolunda o dönemki devrimi gerçekleştiren Ertuğrul Sağlam yorumladı.

Son olarak İran’ın Tractor Sazi takımını ligde tutan Sağlam, zirve yarışını şu sözlerle değerlendirdi: “Her şeyden önce Başakşehir’i başkanı, yönetimi ve hocasıyla birlikte kutlamak gerekiyor. Kusursuz bir organizasyonu saha içine çok doğru yansıttılar ve işi bu noktaya kadar taşıdılar. Aynı bizim Bursaspor’da yaşadığımız süreçteler. Biz de 31. hafta bir puan gerideydik ve rakiplerimizin kaybetmesini bekliyorduk.”

‘STRESİ İDARE EDERSE’

“Bu bir dezavantaj gibi görünse de aslında önemli bir avantaj. Çünkü önde olanda her zaman baskı ve stres daha fazldır. Baskı ve stres arttıkça da bunu idare edebilmek zorlaşır. O açıdan Başakşehir daha rahat. Ancak kalan 3 maçını da mutlaka kazanmak zorunda olduğu da bir gerçek. Kalan maçlara bakıldığında ise bugüne kadar ortaya koydukları oyun kalitesi ve mücadelesi yapabileceklerini gösteriyor.”

‘BİZİMKİ DAHA ZORDU’

Biz Bursaspor’da şampiyonluk yaşadığımızda ‘Devrim’ dediler. Ancak ben o zaman da, bunun devrim olması için arkasının gelmesi gerektiğini söyledim. Başakşehir şimdi buna çok yakın. Onların şampşyon olması Türk futbolunda farklı kapılar açacaktır. Tabi bizim zamanımızla değerlendirdiğimizde çok örtüşmüyoruz. Çünkü biz çok daha düşük bir bütçeyle, çok daha dar bir kadroyla bunu başarmıştık. Geriden gelmek her zaman avantajdır. Başakşehir, eğer 3 maçını kazanırsa bu hedefe ulaşma ihtimali çok yüksek.(Fanatik)

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