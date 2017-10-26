Ertuğrul Özkök yeni bir tartışma başlatıyor

İşte Ertuğrul Özkök'ün yazısının bir bölümü;

G.saray-Fenerbahçe derbisinden sonra yazılan yazılara işte bu yeni tribün sosyolojisi ve onun talep ettiği yeni yazar profile açısından baktım. Televizyon yorumcularının bazıları, bundan 5 yıl önce zirvesine çıkan “Holigan yorumculuk”dönemini kapatmamış.

Reytingi, aşırı şahsileşmiş, baharatını sadece hakaret ve küçültücü, aşağılayıcı lakaplar takmaktan alan tarz devam ediyor.

Bazı kanallar ise yeni bir yorumcu profiline doğru ilerlemeye başlamış.

HÜRRİYET’İN DERBİ PERFORMANSI NASILDI?

Hürriyet Spor son yıllarda bu yeni profil konusunda büyük aşama kaydetti. Eleştirilerim de vardı. Maç ertesi yazılarla ilgili olarak adil olmalıyım. Bu yazılar zaman sınırlaması nedeniyle çok hızlı yazılıyor ve o nedenle, tahmin ediyorum yeni tribün sosyolojisinin beklentisine cevap verecek yazılar değil. O nedenle Hürriyet’te dört arkadaşımızın yaptığı haftalık değerlendirme beni çok daha fazla tatmin ediyor.

ERTUĞRUL ÖZKÖK'ÜN YAZISININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ...